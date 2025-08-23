Experto: simplifique la burocracia la privación de los activos de los perpetradores de la corrupción

SEMARANG (Antara) – Experto de la Ley Administrativa del Estado Sultán Aguung Universidad Islámica (Unissula) Profesor Semarang Jawade Hafidz enfatizó la importancia de simplificar la burocracia con respecto a la privación de los activos de los Dockers de corrupción.

«Los gerentes estatales deben ser más proactivos y decisivos para mantener y ahorrar recursos estatales y finanzas estatales de los cargos de corrupción», dijo Jawade, después de ser inaugurado como profesor de la facultad de Unissula en el Auditorio Unissula, Semarang, sábado.

El Decano de la Facultad de Derechos de Unissula pronunció un discurso en la inauguración del profesor titulado «La responsabilidad de la administración estatal de los recursos estatales debido al comportamiento corrupto».

Jawade alentó a los inmediatamente aprobados por la ley con respecto a la privación de los activos de las alcaparras de corrupción porque la existencia de regulaciones era importante para apoyar los esfuerzos para salvar activos y activos estatales.

«Con la existencia de la ley de los activos, está regulado para privar a los activos de la aplicación de la ley que no son necesarios por una burocracia larga», dijo.

De hecho, en este contexto, los agentes de la ley pueden lograr que el fiscal del fiscal sea la plena autoridad para implementar, tomar o asumir el control de los activos poseídos de las corrupciones.

Agregó que el rescate de los activos estatales estaba destinado a que los activos perdidos que se habían perdido pudieran devolverse inmediatamente en forma de activos fijos y móviles.

«Es decir, mejorando el sistema burocrático. Uno de los buenos sistemas burocráticos en la clasificación de activos es la gestión ordenada de documentos de asistencia estatal», dijo.

Luego, dijo Jawade, relacionado con la integridad de los documentos y la transparencia de los documentos para que puedan verificarlo por varios elementos de la sociedad.

«Hasta ahora parece cerrado. Están haciendo algo, la regulación de los activos estatales es solo aquellos que saben. Esto debe ser desmantelado en el futuro», dijo.

Dijo que la existencia de la junta estatal se volvió muy importante porque la junta organizó.

«Con la legislación de la Junta Estatal, la gestión de la gestión del gobierno es más rápida, más medible y puede sentirse rápidamente por la comunidad», dijo Jawade.

Mientras tanto, el Rector de Unissula Semarang dijo que el Prof. Dr. Gunarto que Jawade es el 91º profesor de Unissula y fortalecerá aún más la Facultad de Derechos.

«Estoy orgulloso de que hoy haya sido confirmado por un profesor obediente, obediente y dedicado a sus padres. Nunca cansado de siempre luchando, aunque se ha convertido en un huérfano desde la edad de cinco años», dijo.

Gunarto también reveló que Jawade como activista que enjuagó la verdad y siempre lo hace bien.