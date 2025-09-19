Experto: Regency -Gobernment debe ser transparente sobre la asignación de vano de Banyumas DPRD

Purwokerto (Antara) – Experto en políticas públicas de la Universidad Jenderal Sudirman (Un ElED) Purwokerto Prof. DR. Slamet Rosyadi enfatizó la importancia de la transparencia del Gobierno de la Regencia de Banyumas (Pemkab), Java central, en relación con la determinación del equipo de vivienda para los miembros locales de DPRD que se consideraban muy grandes.

«El gobierno local debe ser transparente para transferir al público de donde vino la fórmula, por qué apareció un número de repente», dijo en Purwokerto, Banyumas Regency el viernes.

Según él, una explicación detallada y abierta del componente de costos educará a la comunidad relacionada con la cantidad de subsidio de vivienda para los miembros de la regencia de Banyumas DPRD como se indica en el Reglamento de Banyumas Número 9 de 2024 sobre la Mastación Rigente Numyas o los líderes y los miembros del Consejo Regional Regional de Banyumas.

Sin transparencia, dijo, el público se preguntará y el potencial de causar percepciones negativas, especialmente desde que la tarifa nominal RP42,625,000 por mes alcanzó el presidente del DPRD, RP34,650,000 por mes para el vicepresidente del DPRD y RP23,650,000 por mes.

Él era de la opinión de que si no estaba completamente informado sobre su designación, ese número podría considerarse inapropiado para los costos de vivienda estándar en Banyumas Regency.

«Esa (asignación) es un gran número para el tamaño en Banyumas Regency. Muy grande, ¿dónde quieres quedarte, en casas de lujo o qué?» dijo.

Según la información, dijo, el valor de un contrato de lujo en el hogar en Purwokerto está actualmente al alcance de Rp120 millones al año, lo que significa RP10 millones por mes.

Además, dijo que los funcionarios públicos deberían mostrar empatía y convertirse en un ejemplo para la comunidad aplicando un estilo de vida simple.

Según él, la imagen del lujo se confirmará si la cantidad de asignación no está acompañada de una justificación clara y puede ser aceptada por el público.

«La clave es la transparencia relacionada con la forma en que puede surgir la formulación, dónde está el número», dijo el profesor Slamet.

En una ocasión separada, Hibnu Nugroho de Hibnu Nugroho dijo que la determinación del valor de los reembolsos no naturales tenía el potencial de conducir a la práctica del precio o marcarse.

Por eso dijo, el principio de decencia y viabilidad debe ser una consideración importante para determinar la cantidad de reembolsos de las finanzas estatales.

«Preguntar valuación (Evaluación) puede estar en calificación marcarse. Si no está de acuerdo con las calificaciones existentes, puede ser un problema «, dijo.

Dio un ejemplo si en otros distritos el valor de asignación promedio de RP50 millones, mientras que en Banyumas se estableció en RP100 millones sin una base de comparación adecuada, la disposición era cuestionable.

Según él, la medida fue incorrecta tanto legal como ética de la gestión de finanzas estatales.

«Debe surgir el principio de decencia. Debe haber un precio de referencia y un valor de acuerdo con las circunstancias regionales», enfatizó.

Anteriormente, el regente del regente de Banyumas, Sadewo Tri Fastiono, admitió que todavía estaba esperando desarrollos e involucrando a varias partes, incluida la DPRD con respecto a la posibilidad de una evaluación del valor de los miembros de la asignación de vivienda del DPRD de Banyumas Regency como se mencionó en el Banyumas perbup no. 9 porque era demasiado alto.

Admitió que no podía reducir de inmediato el valor del beneficio del hogar porque tuvo que pasar por un mecanismo con el DPRD de Banyumas Regency.

«Si de repente me reduce sin base, sería incorrecto. La pelota ahora está en el consejo, lo discutiremos juntos. Lo que está claro es que el mecanismo debe tomarse de acuerdo con las reglas», dijo en Purwokerto, jueves (9/18).

Sadewo dijo que la regulación se hizo antes de convertirse en el regente de Banyumas, a saber, durante el liderazgo del regente interino Hanung Cahyo Saputro.

