Experto: La transformación correccional estimula la reintegración social de los prisioneros

Purwokerto (Antara) – Experto legal en la Universidad de Jenderal Sudirman (UNOEL) Purwokerto Prof. DR. Hibnu Nugroho evaluó que la transformación de las correcciones llevadas a cabo por el Ministerio de Inmigración y Correcciones, al optimizar la institución correccional si una capacitación laboral fue un paso importante para estimular la rintegación social de la prisión.

«No permita que los prisioneros optimicen su potencial y sus habilidades en la prisión. Las correcciones deben ofrecer espacio para que estén listos para regresar a la comunidad», dijo en Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, el miércoles.

Consideró el esfuerzo como un paso crucial para optimizar el potencial de los prisioneros o promover a los residentes para no volver a cometer delitos penales después de la forma gratuita.

En este caso, dijo, la institución correccional (LAPAS) debe ser un lugar para que los porteros obtengan conocimientos y habilidades que se pueden usar después de que hayan terminado de cumplir sus oraciones.

Es por eso que la existencia del Centro de Capacitación de Trabajo (BLK) en LAPAS, tanto en el campo de las habilidades, la agricultura y otros sectores, promoverá ciudadanos con posibilidades relevantes para las necesidades del mercado laboral.

«Entonces, cuando salió, podía conseguir un trabajo. Porque no era un reincidente, pero el trabajo estaba esperando», enfatizó.

También dijo que la transformación fue un esfuerzo tangible del Ministerio de Inmigración y Correccional (Ministerio de Silvicultura) para restaurar las funciones penitenciarias como una institución correccional dirigida al humanismo, la responsabilidad y la efectividad y la efectividad de los servicios y respaldados por la innovación tecnológica y las nuevas fundaciones legales.

En este caso, dijo, el proceso de entrenamiento no solo se limita a esperar el final de la oración, y también asegura que los residentes previstos estén listos para regresar a la comunidad como personas productivas e independientes.

«La penitenciaría esencialmente devuelve a los prisioneros a la comunidad. Durante sus oraciones deben estar equipados con conocimiento, habilidades y valores para estar listos para vivir de forma independiente», dijo.

Entonces, dijo, la transformación correccional LAPAS realmente hará un lugar de educación, así como el empoderamiento socioeconómico, no solo un lugar de juicio.

«Si este programa se implementa constantemente, LAPAS será un medio real para preparar a los residentes promovidos para la comunidad con un papel más productivo», el profesor Hibnu.

