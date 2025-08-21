Experto: la política monetaria se convierte en la causa de los problemas en Indonesia

SEMARANG (Antara) – El experto en el campo de la antropología política de la Universidad de Amsterdam, Países Bajos, Prof.

«He seguido las elecciones en Indonesia desde 2009

Sin embargo, dijo, en este momento en cada elección, la intensidad de los «ataques de amanecer», y casi todos los candidatos que disputó cedieron a esa manera de esta manera no podía ganar dinero.

Esto se transfirió al Campus Fisip -Campus de la Universidad de Diponegoro en Semarang, al margen de la proyección del documental «Democratic Amplop» producido por WorkDoc Documental.

El documental «Amplop Democracy» plantea historias sobre la práctica y el impacto de la política monetaria en varias regiones en Indonesia en las elecciones de 2024 basadas en sus investigadores de la Universidad Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

«De modo que (Money Politics, ed.) Se ha convertido en una práctica sistemática muy masiva en Indonesia», dijo el investigador senior de KITLV.

El problema, dijo, la condición hizo costoso costos políticos en Indonesia y causó varios problemas que causaron daños a la comunidad.

«Los costos políticos son la causa de los problemas de corrupción, el dominio de la oligarquía, la causa del problema en la gestión de los recursos naturales (SDA) y el daño ambiental». Muchos problemas. «Porque los costos políticos son caros», dijo.

Por esta razón, invita a todas las personas, especialmente a los estudiantes a comprender el fenómeno de la política de dinero que ocurre para detenerla o minimizarla.

«El gobierno indonesio debe tomar esta crisis en serio y estar decidido a eliminar la práctica de los ataques e implementar un cambio en el sistema electoral para reducir la influencia de la política monetaria», dijo.

El diputado rector de investigación, innovación, cooperación y comunicación pública no dip a Wijayanto, doctorado fue de la opinión de que la política de dinero era difícil de diseccionar porque todas las personas parecían haberse sentido atrapadas.

«La gente está preocupada de que los candidatos (líderes) sean abandonados después de haber sido elegidos.

Politkus que disputó, dijo, también estaba preocupado por su rival, de modo que los usos de la política de dinero, y los empresarios también se aseguran de que no se beneficiarán, no obtendrán una política rentable.

«Esta película será un estímulo para discutir y qué tipo de política monetaria. Los muebles políticos indonesios no serán ciertos si la política de dinero no puede superarse», dijo.

Mientras tanto, el Decano de Fisip -undip, el Dr. Teguh Yuwono, de la opinión de que la política monetaria podría ser superada por la aplicación de la empresa de la Compañía, respaldada por el poder de la sociedad civil que causó la nación y, por supuesto, el gobierno.

«Si la condición de la comunidad así, la solución es de hecho una ley. Entonces dijo (Prof. Ward, etc.) La KPU, Bawaslu no es resistente. Eso es porque la ley no es resistente. Si la ley es hueso, entonces todo sistema no funcionará», concluyó.

