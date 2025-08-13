Experto: La política de ONU -Opla no solo debe tener en cuenta la legalidad

Semarang (Antara) – Experto legal Sultan Agugg Universidad Islámica (Unissula) Prof. DR. Jawade Hafidz recordó que la política del aumento de la tierra y el impuesto sobre el edificio (PBB) no solo debe considerar aspectos de la legalidad.

«Desde el aspecto de la legalidad, esta política es válida y de acuerdo con las disposiciones legales, incluida la Ley No. 1 de 2022 sobre las relaciones financieras entre los gobiernos centrales y regionales», dijo, cuando se confirmó, en Semarang, el miércoles.

Esto fue transferido en respuesta a las polémicas para ajustar las tasas impositivas de construcción y construcción nacional y urbana (PBB-P2) por el gobierno de Regencia Pati hasta un 250 por ciento que causó disturbios sociales entre la comunidad.

«Sin embargo, la ley no puede estar sola sin considerar la justicia social», porque el decano de la facultad de la facultad de Unissula.

Según él, el gobierno regional tiene la autoridad para establecer tasas de PBB-P2, como regulada en el número legislativo 28 de 2009 con respecto a los impuestos regionales y los gravámenes regionales.

Sin embargo, dijo que la política del distrito en su implementación no puede orientarse fácilmente en los aumentos de ingresos.

«La política que tiene una influencia directa en la carga de la vida de las personas debe ir acompañada de un análisis socioeconómico de adultos, así como un diálogo público abierto», dijo.

El aumento del 250 por ciento, dijo, aunque no fue más alto que el porcentaje máximo del 0.5 por ciento permitido por la ley, todavía se sintió difícil, si no se basó en un enfoque participativo.

«El impuesto es un instrumento de justicia y desarrollo. Pero cuando el impuesto se determina sin tener en cuenta la resistencia económica de la comunidad, no solo ocurren las protestas, sino que pueden perder legitimidad moral», dijo.

También recordó que el gobierno prioriza la transparencia al usar fondos fiscales, de modo que la confianza del público no se pierde.

Los proyectos de infraestructura hospitalaria y revitalización son realmente importantes, pero deben implementarse con altos principios de responsabilidad.

Mientras tanto, el regente Pati Sudewo finalmente canceló oficialmente la política PBB P2 P2-2025 después de recibir el rechazo del público que se opuso a un aumento de un máximo del 250 por ciento, aunque no experimentó un aumento fantástico.

«La tasa de la ONU se enviará como una re-similar, similar a 2024», dijo.

La cancelación se tomó después de investigar el desarrollo de la situación y las ambiciones de las personas que han expresado cada vez más el rechazo de los aumentos de impuestos últimamente.

También se aseguró de que para las personas que habían pagado una nueva tarifa, el gobierno devolvería la diferencia en el pago. Mientras que el retorno técnico está regulado por BPKAD en colaboración con el jefe de la aldea.

Aunque el aumento en PBB-P2 se canceló en 2025, varias personas aún exigen que el regente de Pati Sudemo renuncie a su posición porque se considera un líder arrogante.

El requisito se hizo durante la manifestación celebrada este miércoles, a la que asistieron miles de residentes que se reunieron en la Pati City Square frente a la entrada a Pendopo de Pati Regency.