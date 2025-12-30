Experto: La industria del petróleo y el gas ofrece nuevas oportunidades para las comunidades costeras

Yakarta (ANTARA) – Se cree que la industria del petróleo y el gas natural (petróleo y gas) tiene un gran potencial para crear nuevas oportunidades económicas y al mismo tiempo fortalecer la resiliencia económica de las comunidades costeras, siempre que se gestione con una gobernanza justa y transparente y apoye los intereses locales.

El experto en economía ambiental de la Universidad IPB, Aceng Hidayat, dijo que los beneficios de la industria del petróleo y el gas no serán óptimos sin mejoras serias en la absorción de mano de obra local, claridad en la distribución de los beneficios económicos y protección del bienestar y el medio ambiente de las comunidades alrededor del área operativa.

«La premisa clave para que la industria del petróleo y el gas tenga un impacto real es la inclusión de los trabajadores locales, especialmente los graduados de secundaria (SMK) y los grupos de clase media», dijo Aceng el martes en Yakarta.

Según él, la industria del petróleo y del gas todavía está dominada por la absorción de trabajadores altamente calificados, mientras que las oportunidades para el personal técnico de nivel medio son relativamente limitadas. De hecho, este grupo tiene un gran potencial para participar si se le apoya con el aumento de las competencias adecuadas.

Animó a las empresas de petróleo y gas a asumir un papel activo en la construcción de un ecosistema de capacitación de la fuerza laboral local. Una de las ideas que propuso fue el establecimiento de un instituto conjunto de educación o capacitación por parte de inversionistas de petróleo y gas para capacitar al personal técnico local en un tiempo relativamente corto con estándares claros de competencia y certificación.

«Si los inversores se unen para preparar a los trabajadores locales en unos pocos meses y luego los absorben de inmediato, los beneficios económicos serán mucho mayores y la comunidad local los sentirá de inmediato», dijo.

Más allá del trabajo, Aceng enfatizó la importancia de reestructurar el sistema contractual entre el Estado como propietario de los recursos naturales y los inversores como beneficiarios. Considera que hasta ahora el debate público se ha centrado demasiado en los impuestos, aunque la claridad del sistema de reparto de beneficios también es crucial.

«Lo que hay que revelar es cuánto beneficio recibe realmente el Estado de cada extracción de recursos naturales. No sólo impuestos, sino también planes de participación en los beneficios», afirmó.

Los fondos de la participación en los beneficios, continuó Aceng, deben reciclarse para el desarrollo y la mejora del bienestar de las comunidades en las zonas donde opera la industria, incluido el mantenimiento del acceso al agua limpia, al aire limpio y a un espacio habitable digno.

También destacó la importancia de diversificar las economías de las comunidades costeras empoderando a los pescadores y desarrollando negocios alternativos como el cultivo de algas, la pesca y el turismo marítimo, para que las comunidades no dependan de una sola fuente de ingresos.

Mientras tanto, el director ejecutivo del Instituto ReforMiner, Komaidi Notonegoro, dijo que la contribución del sector del petróleo y el gas a la economía nacional ha sido real hasta ahora y no se puede dudar. El principal desafío pendiente es limitar los impactos ambientales de las actividades energéticas.

Según Komaidi, en comparación con la minería de minerales y carbón, las actividades de petróleo y gas tienen impactos físicos relativamente limitados porque el material extraído está en forma líquida y se distribuye a través de oleoductos.

“El líquido se extrae del petróleo y el gas, mientras que los minerales y el carbón requieren desmonte del terreno y extracción de grandes cantidades de material sólido”, afirmó.

Sin embargo, enfatizó que cualquier actividad de extracción de recursos naturales ciertamente tiene un impacto en el medio ambiente. Por lo tanto, lo que los actores empresariales pueden hacer es minimizar este impacto mediante una gestión responsable y sostenible.

«Es imposible no tener ningún impacto, pero el impacto se puede minimizar y ya hay ejemplos de su implementación», afirmó Komaidi.