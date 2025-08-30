Experto: El gobierno debe tomarse en serio el tratamiento de desequilibrios sociales. Desencadenantes

Purwokerto (Antara) – Purwokerto, experto en políticas públicas de la Universidad General Sedirman, Prof. DR. Slamet Rosyadi, el gobierno pidió ser serio sobre el tratamiento de problemas de desigualdad social que causó una ola de manifestación/manifestaciones o manifestaciones en diferentes regiones.

«El gobierno debe responder en serio a esta (demostración). Esto sucede porque hay un comportamiento de los miembros del parlamento indonesio que responden demasiado exagerados, especialmente relacionados con los aumentos salariales y también los impuestos por parte del estado», dijo en Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, sábado.

Según él, se consideraba un contradictorio para la condición de las personas que pagaron impuestos, pero no se beneficiaron considerablemente y parecía que los funcionarios solo disfrutaban los beneficios fiscales, lo que aumentó la desigualdad social.

Es por eso que dijo, el gobierno debe tomar el problema en serio al reducir la desigualdad socioeconómica mediante el mecanismo de subsidios u otros programas que ofrecen beneficios directos a la comunidad.

En cuanto a lidiar con manifestaciones, pidió al gobierno y a las fuerzas de seguridad que tengan más cuidado al tratar con manifestaciones.

Según él, esto se debió al incidente de que las víctimas condujeron al hecho de que la ira pública se volvió más grave.

«Los funcionarios de cumplimiento de la orden deben tener cuidado cuando se enfrentan a problemas. No dejes el error», dijo el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas (FISIP) Untre.

Dijo que las acciones que no estaban de acuerdo con los procedimientos en el campo podrían ser contraproducentes para el gobierno, como en la manifestación en Yakarta el jueves (8/28), de modo que las víctimas hicieron que la situación fuera más compleja e hiciera que la escalada se activara.

Si esta ola de manifestaciones implica más partes, dijo, la escalada se saldrá de control cada vez más, por lo que debe ser el cuidado del gobierno y las fuerzas de seguridad, especialmente cómo lidiar con el campo.

«El gobierno debe concentrarse en controlar la situación, no causar víctimas», profesor. Slamet.

Lea también: Mui Banyumas insta al público que no es provocado por eventos en Yakarta