Experto de Unsoed: el gobierno de Prabowo está mostrando avances significativos

Purwokerto (ANTARA) – El profesor Hibnu Nugroho, experto legal de Purwokerto de la Universidad General Soedirman (Unsoed), cree que un año de administración del presidente Prabowo Subianto ha mostrado avances significativos en varias áreas, especialmente en los esfuerzos para mejorar el bienestar de la comunidad, las reformas institucionales y la aplicación de la ley.

«Si miramos, el gobierno de Pak Prabowo ha dado muchas esperanzas este año. Hay nuevas medidas para mejorar la prosperidad, como el programa gratuito de comidas nutritivas y la asistencia educativa, que la comunidad realmente siente», dijo el miércoles en Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central.

Creía que estos diversos avances reflejaban la seriedad del gobierno en el fortalecimiento de las bases socioeconómicas del pueblo.

Sin embargo, dijo que el éxito de estos programas estaría determinado en gran medida por la capacidad del gobierno para mantener la estabilidad política y gestionar la dinámica que surja sobre el terreno.

«Mientras sea capaz de controlar la situación política y a las figuras públicas de la oposición, el rumbo futuro del gobierno será más estable. El mayor desafío es el aspecto de la consolidación política después del cambio de régimen», dijo.

En cuanto a los esfuerzos de reforma dentro de la Policía Nacional de Indonesia (Polri), el profesor de la facultad de derecho Unsoed evaluó que las medidas del presidente Prabowo para fomentar mejoras en esta institución eran una cuestión urgente que el público esperaba.

«La reforma de la Policía debe implementarse tanto en términos de estructura como de cultura. La estructura organizativa debe cambiarse para que ya no se parezca a los militares, mientras que la función de la Policía debe volver a sus deberes principales como agentes de la ley, protectores y protectores de la sociedad», dijo.

Según él, la Policía Nacional a menudo ha ampliado sus funciones administrativas en diversos sectores en los últimos años, lo que finalmente ha llevado a la institución a tener el potencial de alejarse de su mandato principal.

Por lo tanto, dijo, la Policía Nacional debe regresar a su rol de guardiana de la seguridad interior como lo manda la Constitución de 1945.

«Las reformas estructurales y funcionales deben implementarse de manera integral, no parcial», subrayó.

Además de las reformas institucionales, también destacó los avances en la aplicación de la ley, lo que, según dijo, mostraba la valentía del gobierno al tomar medidas firmes en varios casos importantes.

Dijo que el manejo de los casos de juego en línea (juego en línea/judol), actos criminales de corrupción y violaciones en el sector minero son evidencia de avances significativos.

«Además, el Gobierno se atreve a tocar a figuras importantes a las que antes era difícil llegar por ley. Eso hay que agradecerlo», afirmó.

Consideró esta medida como una fuerte señal de que el gobierno actual tiene el coraje político de defender la justicia sin discriminación.

«Este tipo de valentía no era común en gobiernos anteriores», explicó.

Si bien expresó su agradecimiento, recordó al gobierno que no sea descuidado en el mantenimiento de la objetividad y el profesionalismo, especialmente en el desempeño de cargos públicos.

«Lo que hay que mejorar es cómo movilizar todo el potencial de la sociedad para apoyar la visión del presidente y cómo mantener la objetividad en la asignación de puestos para que no haya puestos duplicados y todos los funcionarios puedan concentrarse en sus deberes», dijo.

Según él, la buena gobernanza requiere un sistema de meritocracia fuerte y una supervisión pública eficaz.

De esta manera, dijo, toda política avanzará hacia la visión de desarrollo nacional.

«Los primeros pasos que ha dado el presidente Prabowo son correctos. Todo lo que queda es mantener la coherencia, fortalecer la participación pública y garantizar que todas las políticas realmente estén del lado del pueblo», afirmó.

Espera que los futuros gobiernos continúen fortaleciendo las reformas en los sectores legal, burocrático y de servicios públicos para que los beneficios los sienta directamente la comunidad.

«Todos ciertamente esperamos que Indonesia se convierta en un país mejor en el futuro, con un gobierno fuerte, justo y que verdaderamente proteja los intereses del pueblo», afirmó el profesor Hibnu.