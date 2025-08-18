Experto a punto: la remisión corrupta de la torre no está de acuerdo con el espíritu de anti -corrupción

Purwokerto (Antara) – Experto legal en la Universidad de Jenderal Sudirman (UNOEL) Purwokerto Prof. DR. Hibnu Nugroho evaluó la determinación de la remisión en una serie de condenas de casos de corrupción (corruptores) en el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia, no está en línea con el espíritu de erradicación en Indonesia.

«Desde un punto de vista legal, la remisión es el derecho para los prisioneros como regulado en la ley de corrección. Por lo tanto, no hay nada de malo», dijo en Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, el lunes.

Sin embargo, si se asocia con los esfuerzos para erradicar la corrupción, dijo, la provisión de remisión a la torre de corrupción se vuelve inapropiada, porque la política debilita el efecto disuasorio para erradicar la corrupción.

También enfatizó la liberación condicional en el ex orador del Parlamento Indonesio, Sceya Novanto, que fue condenado por el caso de corrupción de una tarjeta de identidad electrónica.

Aunque no recibió remisión en el marco del 80 aniversario de la República de Indonesia, la liberación condicional a Sceya Novanto el 16 de agosto de 2025 también se relacionó con las remisiones que obtuvo en el impulso anterior en combinación con la concesión de la solicitud de evaluación (PK) por parte de la Corte Suprema.

Dijo que durante la administración del presidente Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), la regulación gubernamental (PP) del Ministerio de Derechos y los Derechos Humanos (Kemenkumham) emitió el número 99 de 2012 con respecto a la segunda enmienda a la regulación del gobierno número 32 de 1999, que regula el aumento de la prisión corruptie.

«Pero durante la administración del presidente Jokowi (Joko Widodo), la PP 99/2012 fue retirada y cancelada por la Corte Suprema (MA), de modo que la remisión a corrupciones, traficantes de drogas y terrorismo ha regresado de acuerdo con PP 32/1999», explicó.

Entonces, dijo, todos los prisioneros, incluidas las corrupciones, aún podrían obtener la remisión, de modo que esto debilitaría el efecto disuasorio al erradicar la corrupción.

Lamentó las fluctuaciones en la política legal que confundieron al público, especialmente aquellos con respecto al exterminio de la corrupción.

En relación con esto, repitió la importancia de la consistencia de las reglas, de modo que el exterminio de la corrupción no perdió impulso y efecto disuasorio.

«Si el gobierno, dirigido por el presidente Prabowo Subianto, realmente quiere erradicar en serio la corrupción, las reglas de restricciones de remisión deben revivirse», dijo el profesor Hibnu.

En la noticia entre el jefe de la oficina regional de la Dirección -Correcciones Generales en la provincia de Kusnali de West -Java, cuando se confirmó en Bandung, el domingo (17/8), aseguró que la liberación condicional de Sceya Novanto Setnov fue sufrida por las reglas por una prisión total de 12.5 años.

«Los dos tercios recibieron una liberación condicional el 16 de agosto de 2025», dijo.

Afirmó, dijo que el ex orador del DPR era gratuito con un estado condicional y que aún debe estar obligado a informar a Sukamiskin Lapas Bandung.

«Setnov ha estado cumpliendo su sentencia desde 2017 y siempre hubo una reducción en la remisión. Había salido antes de la presentación del 17 de agosto. Por lo tanto, no pudo remisión el 17 de agosto», dijo.

Anteriormente, el panel del Tribunal de Corrupción de Yakarta (Tribunal de Corrupción) condenó el 24 de abril de 2018 15 años de prisión, una multa de Rp500 millones en prisión de 3 meses, más la obligación de pagar 7.3 millones de dólares a SCEYA Novanto en el rendimiento de la corrupta.

El caso de SCeya Novanto regresó después de que la gran reunión otorgó la solicitud de evaluación (PK) en junio de 2025, a saber, reduciendo las sentencias de prisión de 15 a 12 años y 6 meses y para reducir la retirada de los derechos políticos que originalmente fueron de 5 años a 2 años después de completar un período penal.

Basado en el cálculo, se estima que Selya Novanto, que ha comenzado a celebrarse desde noviembre de 2017, es gratuita alrededor de 2030. Sin embargo, con una evaluación especial de Eid al-Fitr que recibió muchas veces, al menos de 2023 a 2025, la fecha de lanzamiento se puede acortar nuevamente.

No solo eso, el 16 de agosto de 2025, Sceya Novanto estaba oficialmente libre de liberación condicional de Sukamiskin Penitenciary (LAPAS), Bandung City, West Java, porque había servido dos tercios de su sentencia.

Sin embargo, Selya Novanto, que se sabe que ha pagado un dinero de multa y reemplazo, debe informar periódicamente hasta que sea puramente gratuito alrededor de 2029.

Lea también: La Oficina Central de Procurutor de Java tiene sospechoso de corrupción del maestro de UGM