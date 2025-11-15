Exalumnos de UNS K3 unen el movimiento profesional HSE de Indonesia

Solo (ANTARA) – En medio de los desafíos de la acelerada era industrial, la crisis ambiental global y los cambios en las competencias laborales debido a la digitalización y la automatización, los profesionales de seguridad y salud en el trabajo (K3) se hacen eco de un mensaje: debemos volver a los valores básicos, mientras preparamos las competencias futuras.

Este mensaje fue expresado durante la Reunión de Antiguos Alumnos y Conferencia Pública del Programa de Estudio de Seguridad y Salud Ocupacional (K3) de la Escuela Vocacional de la UNS, que se llevó a cabo en el Hotel UNS Inn Surakarta. A este evento asistieron decenas de ex alumnos de todas las generaciones, académicos, estudiantes y líderes de la industria involucrados en el campo de HSE (Salud, Seguridad, Medio Ambiente).

El evento se inauguró con la inauguración de la gestión de la Familia de Exalumnos del Programa de Estudios de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Escuela Vocacional de la UNS (KAPS).

La inauguración estuvo encabezada directamente por el Presidente General de la Familia de Exalumnos de Escuelas Vocacionales de la UNS, Edi Priyanto, quien enfatizó que los exalumnos vocacionales no son solo graduados de instituciones educativas, sino que son ecosistemas de aprendizaje permanente que se refuerzan entre sí.

“Hoy todos ustedes no están solos como participantes, sino como exalumnos que regresan a casa para compartir”, dijo Edi en su discurso.

Tras la inauguración, el presidente electo de KAPS K3 SV UNS, Fathoni Firmansyah, transmitió el compromiso de la nueva dirección.

«Gracias por la confianza mostrada en nosotros. Esta inauguración es el primer paso de un movimiento conjunto para fortalecer el papel de los alumni, abrir nuevos espacios de colaboración y hacer contribuciones más impactantes, especialmente en el ámbito del K3».

En la conferencia pública con el tema «Regreso a las raíces, pasos hacia el futuro», Edi afirmó que K3 no son sólo regulaciones, competencias técnicas o SOP, sino más bien la base moral de la sostenibilidad humana e industrial.

«La seguridad es un lenguaje universal que une a la humanidad. Trabajar con seguridad significa preservar la dignidad humana», enfatizó.

Este material invita a los participantes a reinterpretar la esencia de la educación vocacional: aprender a través de la práctica real, desarrollar disciplina, empatía, cooperación mutua y una mentalidad de resolución de problemas.

“Volver a las raíces no significa retroceder, sino fortalecer la base para saltar más lejos”, afirma Edi.

Mientras tanto, el vicedecano de Asuntos Estudiantiles y Exalumnos de la Escuela Vocacional de la UNS, Sumardiyono, en su discurso, expresó su agradecimiento por la presencia de exalumnos de todas las generaciones y enfatizó la importancia del papel de los exalumnos como vínculo entre el mundo industrial y el campus.

«Esperamos que KAPS K3 no sólo se convierta en un foro de amistad, sino también en una institución estratégica para el desarrollo de la calidad, el seguimiento de los exalumnos, el reconocimiento profesional y un centro de contribuciones científicas a K3 relevantes para los desafíos del mundo real».

Edi también presentó la estrategia para exalumnos titulada ALUMNIVERSE: Vocational Alumni Unite, Work, Empower.

“Este programa consta de seis iniciativas clave: MentorSiap, Jari Vokasi, Gapura, Active Tracer, Berkarya Bersama y Kanalin, que están diseñadas para fortalecer la red de antiguos alumnos, abrir oportunidades laborales y profesionales y construir la colaboración entre el mundo académico, la industria y los antiguos alumnos como modelo para el aprendizaje futuro”, explicó.

“Se pueden entrenar habilidades, se puede obtener una certificación, pero el carácter, la integridad, el cuidado y la coherencia son la verdadera fuerza competitiva de los profesionales de K3”, enfatizó Edi.

«Urip iku urup: la vida está sucediendo. Los profesionales de K3 son los que mantienen viva la vida, las personas seguras y la tierra sigue siendo habitable», concluyó Edi.

Con este espíritu, los ex alumnos de UNS K3 declararon oficialmente su compromiso de seguir siendo agentes de cambio, innovadores en seguridad ocupacional e impulsores de la sostenibilidad de la industria indonesia, desde el campus hasta la industria y las contribuciones globales.