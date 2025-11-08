Exalumnos de la UMS elaboran con éxito snacks saludables a partir de salvado de arroz

Solo (ANTARA) – Yuliani Setiawati, S.Pd., exalumno del Programa de Estudios de Educación en Contabilidad de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS), logró preparar un refrigerio saludable con salvado de arroz.

A través de la empresa Dbroo Kitchen, Yuliani en Solo, Java Central, dijo el sábado que hasta ahora ha logrado desarrollar su negocio y expandirse a más de 25 centros de souvenirs en Solo y Jogja.

Dijo que su negocio comenzó en 2020, justo después de que decidió dejar su trabajo anterior en la banca, que había ocupado durante siete años.

En ese momento buscaba una manera de ganar dinero desde casa.

«Después de dejar mi trabajo, no sabía qué hacer, mi hijo ya tenía dos años. Si buscaba trabajo otra vez, sería demasiado mayor. Así que me devané los sesos para ganar dinero, pero desde casa», explicó.

Continuó diciendo que inicialmente Dbroo Kitchen solo se centró en vender donas que quedaban en mercados, tiendas de conveniencia y tiendas de leche fresca. Sin embargo, tres meses después del inicio de la empresa, se produjo la pandemia de COVID-19.

«Dejamos de hacer pedidos en las tiendas y luego cambiamos a online a través de Instagram y WhatsApp. También ampliamos el menú para incluir brownies, pempek, pasteles, pudin y ensalada Aceh», dijo.

Según él, el éxito de su empresa proviene de su innovación, que presenta rollitos de primavera elaborados con salvado de arroz, un snack saludable que puede ser consumido por todas las edades. Esta idea surgió de una colaboración única con vecinos y compañeros.

«Hay un vecino que puede hacer rollitos de primavera y un amigo que se ha ofrecido a trabajar con leche katul. Pensé que si la leche katul sólo se consume de esta manera, no sabrá bien», dijo.

Yuli reveló que este menú se lanzará en 2022 específicamente para la edición Eid Hamper.

«Al principio nos especializamos en la edición de Eid. Resultó que la respuesta del público fue buena», explicó.

Ese mismo año, Yuli también logró calificar para el programa del Ministerio de Turismo y Economía Creativa (Kemenparekraf) y ganó un premio por el empaque de sus productos. Además, también ganó un premio en el Premio a la Innovación Industrial 2022 del gobierno de la ciudad de Surakarta.

«Al principio participé en la competencia por diversión, pero resultó que podía tener éxito. A partir de entonces, me volví adicto a participar en incubaciones y otras competencias», dijo.

Al año siguiente logró otra hazaña al ganar el programa Smeska y recibir una subvención para equipamiento empresarial por valor de 5 millones de IDR.

Detrás de su éxito al ganar varios premios, Yuli dijo que el principal desafío en su negocio era la falta de capital de trabajo, ya que estaba decidido a iniciar un negocio libre de deudas.

«Así que realmente venimos de un punto negativo, así que de un capital de 5 millones de rupias vendimos donas, lo reservamos, agregamos equipos. Así que el capital realmente vino de lo que invertimos», dijo.

Además, dijo que la conciencia sobre cómo gestionar las empresas profesionalmente en 2021 surgió bajo el liderazgo del Centro Integrado de Servicios Empresariales (PLUT) de la ciudad de Surakarta. Yuli completa todos los aspectos legales de su negocio, desde el número de identificación comercial (NIB), la certificación alimentaria de la industria doméstica (PIRT), el certificado Halal hasta los derechos de propiedad intelectual de la marca Dbroo Kitchen.

«Quiero que esta empresa se convierta en una empresa familiar sostenible, y no sólo en vender. Por eso, todos los sistemas deben ser oficiales y estar registrados», afirma el ex alumno de Contabilidad.

Aunque su formación académica fue Educación en Contabilidad de la UMS, los conocimientos que adquirió resultaron muy útiles en la gestión de las finanzas corporativas. Yuli implementa un sistema de salario diario para los empleados, la mayoría de los cuales son amas de casa en su región.

«Los conocimientos sobre emprendimiento y elaboración de presupuestos que aprendí anteriormente me resultaron muy útiles. Aprendí a calcular costes, salarios y eficiencia de producción», explica.

Como exalumna de la UMS, Yuli enfatizó la importancia de la gestión mental y financiera en el espíritu empresarial. Reveló que ya había experimentado fracasos en los negocios antes.

«Mucha gente inicia un negocio debido a FOMO. Yo también fui así, perdí mucho cuando me uní a una franquicia de comida viral. De ahí aprendí, no te lances si no estás mentalmente y preparado para la gestión. Ya tienes tu fortuna en su lugar», aconsejó.

Ahora Dbroo Kitchen tiene docenas de revendedores y tiendas de regalos asociadas en Solo, Yogyakarta, y colabora con BULOG (Agencia de Logística) y la red Amanda Brownies en 25 sucursales.