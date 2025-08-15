Ex gobernador que aprecia el progreso de la infraestructura central de Java

SEMARANG (Antara) – El ex gobernador Central Java – Ali Mufiz apreció el progreso de la infraestructura en la región hoy, en combinación con la mejora de la calidad de las instalaciones de transporte para hacer que la movilidad y distribución de bienes sean más flexibles.

«En comparación con mi época, estoy, por supuesto, agradecido. Lo más visible es la bondad de las instalaciones de transporte. Donde quiera que vayamos, el camino promedio es muy bueno», dijo Ali Mufiz en Semarang, viernes.

Esto fue transmitido por el 13º Gobernador Central de Java como una reflexión para el 80 aniversario de la provincia de Java Central.

Según él, el desarrollo de la infraestructura justa ha facilitado la conectividad interregional y un mejor camino para facilitar la movilidad de la comunidad y la distribución de bienes que a su vez fomentan el crecimiento económico.

Más que solo el desarrollo físico, subrayó el éxito del gobierno provincial de la Java central, creó una atmósfera social favorable, con una disminución drástica en el potencial de conflictos sociales y movimientos de radicalismo.

«Ahora tenemos un muy buen capital social. Cómo el gobierno lo usa para estimular el crecimiento económico y el bien de las personas», dijo.

Ali también apreció la aplicación del principio de eficiencia en la burocracia que pudo acelerar los problemas de resolución en el campo.

«Si la eficiencia se realiza cuidadosamente, se pueden superar muchos problemas sin desperdicio de presupuesto», dijo.

Sin embargo, recordó los desafíos en el futuro, especialmente el control del crecimiento de la población y la disponibilidad de tierras.

Presentó la construcción de pisos como una solución para mantener la tierra agrícola productiva y prevenir la conversión de la tierra.

«El desarrollo de pisos puede ser una de las soluciones, por lo que Java Central se ha convertido en un cobertizo nacional de alimentos», dijo.

En el aspecto social -cultural, consideró que el carácter de la gente de Java central que mantuvo la cortesía de Budi era una capital valiosa para mantener la armonía.

Sin embargo, alentó un equilibrio entre la cortesía y la apertura para mostrar el rendimiento, por lo que el éxito puede ser un ejemplo.

«La gente de Java Central parece tranquila porque la filosofía javanesa prioriza a los budi. El movimiento en la sociedad a veces no es prominente debido a la cultura de la cortesía». Ora debe presumir, Gusti Allah Ora Sare «, dijo.