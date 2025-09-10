Evite Tengkes, Pkk Magelang City refuerza el programa de caballero

MAGELANG (Antara) – El Ayuntamiento de Magelang, junto con el Equipo de Empoderamiento y Bienestar del Equipo de Mover (TP -PKK) se esfuerza por suprimir la supresión del Programa de Movimiento de Madres Foster para evitar el retraso en el retraso (Catintería) para evitar Tenngkes en el área.

El presidente de la ciudad de Magelang TP-PKK Nanik Yunianti en Magelang, Central Java, dijo el miércoles que los esfuerzos colectivos para reducir el retraso en el aumento de la participación de la participación de la comunidad y el mundo de los negocios para convertirse en padres adoptivos de los niños de dos años (Baduta) y las mujeres embarazadas que están en riesgo.

«Invito a todas las partes a brindar grupos vulnerables al ofrecer ayuda en forma de paquetes de alimentos, educación para la salud, para ayudar. Esperamos que este programa pueda mejorar el estado alimentario de los niños y realizar una generación saludable, inteligente y rezagada», dijo.

Según los datos, hay 537 niños pequeños (12.4 por ciento de la población de niños pequeños) con un riesgo de retraso en el retraso en el retraso en el retraso en el retraso en el crecimiento, 431 niños pequeños (10 por ciento) experimentaron bajo peso o menos peso, así como 181 niños pequeños (4.2 por ciento) experimentados en desechos o trastornos nutricionales agudos en la ciudad de la ciudad del tiempo. Este número es una atención grave y requiere una intervención inmediata.

En esta ocasión, y el gerente de TP-PKK de la ciudad de Magelang TP-PKK ha simbolizado la alta ayuda alimentaria de los animales, como la leche y los huevos, las frutas y las verduras.

«Para los destinatarios de la ayuda, aconsejé que utilizara la mejor ayuda alimentaria para el propósito de los alimentos de los niños. Además, también sigue el crecimiento y el desarrollo de los niños en Posyandu», dijo.

El Secretario del Departamento de Empoderamiento Comunitario, Mujeres, Protección Infantil, Control de la Población y Planificación Familiar (DPMP4KB), la ciudad de Magelang, Adhika Kudiarsa, dijo que el programa de caballero fue lanzado el 5 de agosto de 2025 por el alcalde de Magelang Damar Prastoyono.

Esta vez, la actividad se centró en la distribución de la ayuda a 88 objetivos, que consiste en 80 Baduta y ocho embarazadas y amamantados.

«Este programa de mosaico se llevará a cabo hasta enero de 2026, con un objetivo total de 178 Baduta», dijo.

A esta actividad asistieron la gerencia de la ciudad de Magelang TP-PKK, incluidos Hastuti Sri Harso y Amiroh Aprilia Hamzah, jefe de la Oficina de Salud de la Ciudad de Magelang y beneficiarios de la asistencia del Programa de Genting en la ciudad de Magelang.

