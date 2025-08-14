Evacuación SAR -Team de dos bajas en bote ada a cilacap

Cilacap (Antara) – EquiposEarch y salvación (SAR) El combinado coordinado por Basarnas Cilacap evacuó a dos víctimas del barco de búsqueda de Benur, Jaya Sentosa 07, que fue revertida porque fue golpeada por altas olas en las aguas de Turtle Bay, Cilacap Regency, Central Java.

«Las dos víctimas fueron evacuadas con éxito en un estado seguro. Consistieron en Sayidin (39) y Nain (41), habitantes de Ender Village, distrito de Pangenan, Ciriad Regency, West Java, quien era ABK (tripulación) del bote», dijo el jefe de la oficina de búsqueda y ayuda.

Dijo que el incidente tuvo lugar cuando Benur Search Boat, Jaya Sentosa 07, en su camino de regreso al Puerto Cilacap Samudra Fisheries (PPP) el miércoles 12:30 WIB.

Aunque para el estuario del río Kaliyasa, PPS Cilacap, murió repentinamente, el motor del barco murió y había una ola alta al mismo tiempo.

«Las olas altas tocaron inmediatamente el bote hasta que se giró», dijo.

Después de recibir el informe sobre el incidente, su partido inmediatamente desplegó a Basarnas y otro potencial SAR en el lugar para llevar a cabo ayuda.

Las dos víctimas fueron evacuadas con éxito por el equipo SAR combinado. El equipo SAR lo trajo al continente el 13.10 WIB para obtener un examen médico.

Además de evacuar ABK, el equipo SAR combinado también ayudó a sacar el bote al alza hacia el continente.

«Con la evacuación de todos los miembros de la tripulación y botes que estaban al revés, la operación SAR se explicó por completo y todos los elementos involucrados fueron devueltos a sus respectivas unidades», dijo Abdullah.

En una ocasión separada, el jefe del grupo técnico BMKG de la estación de meteorología de Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo, visitó a todos los usuarios de los Servicios Marinos para tener en cuenta el potencial de altas olas en las aguas del sur de Java el miércoles hasta los próximos días.

«La altura de la ola en las aguas del sur de Java Central, especialmente las aguas del sur de Cilacap el miércoles (8/13) para los próximos días, tiene el potencial de alcanzar un rango de 2.5-4 metros en la categoría alta», dijo.