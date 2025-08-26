Evacuación de Basarnas de un escalador natural de hipotermia en el slamet del monte

Purbalingga (Antara) – Equipo Buscar y guardar (SAR) Coordinada por la oficina de búsqueda y rescate (KPP/Basarnas) Cilacap evacuó a un climmer de Yakarta que experimentó hipotermia hasta que estaba inconsciente mientras trepaba al Monte Slamet, Java Central.

Los Klimmers en nombre de Syayid Zahfat Murtado (26), un residente de Gambir, Yakarta, fueron evacuados con éxito el martes 12.15 WIB, y luego traído al puesto de escalada en Bambangan Hamlet, pueblo de Kutabawa, distrito de Karangreja, Burbalingga Regency.

«El escalador fue llevado a Rsud Dr. R Goetg Taroenadibrata, Purbalingga, para manejar aún más», dijo el jefe de Basarnas Cilacap M Abdullah.

También dijo que la información sobre la existencia de un escalador que experimentó hipotermia hasta que se recibió inconscientemente por Basarnas Cilacap de uno de los miembros de la familia de las víctimas, Alif, a través de líneas telefónicas el martes (8/26), el 02.15 WIB.

En este caso, el escalador, según los informes, se volvió hipotermia y estuvo inconsciente durante la ruta de senderismo posterior a 5 Mount Slamet a través de Bambangan alrededor de las 01.00 Wib.

Según esta información, su grupo inmediatamente envió a un equipo de Basarnas del Cilacap KPP y la Unidad de Alerta SAR de Banyumas en el sitio.

Hamlet Bambangan, llegada al Monte Slamet -Climpost, fue coordinada inmediatamente con el potencial SAR local y envió tres equipos a la ruta de caminar de 5 Mount Slamet para ayudar.

«El equipo trajo equipos de evacuación y equipos médicos para el primer manejo de la víctima antes de ser llevado al puesto de escalada en Bambangan Hamlet», explicó.

En relación con esto, Abdullah atrajo a los escaladores de Slamet y otras montañas para que siempre presten atención a las condiciones climáticas, la salud y el equipo antes de escalar para minimizar el riesgo de accidentes.

