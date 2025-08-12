Estudiantes registrantes de la feria en Baznas Temanggung 50 personas

TEMANGGUNG (Antara) – El número de registrantes justos de estudiantes en las Baznas de Regencias Temanggung, Java Central, fue admitido a 50 personas, mientras que el objetivo total era de 100 personas.

«De hecho, los solicitantes de registro ahora son solo 50 personas, más tarde al final del registro del 17 de agosto de 2025 que se cumplió la cuota de 100 personas», dijo el martes el vicepresidente de los Baznas de la Regencia Yusron de Temanggung en Temanggung, el martes.

Dijo que el registro del programa fue a través del enlace. Los registros deben completar el archivo físico en la oficina de Baznas de Temanggung Regency.

Dijo que aquellos que registraron el estudiante del programa de becas provenían de diferentes distritos en la regencia de Temanggung, como Ngadirjo, Parakan, Candiroto, Tretep y Tembarak.

«Son de diferentes especialidades en universidades de Temanggung, Yogyakarta y Salatiga», dijo.

Explicó sobre el proceso de ingresos técnicos, entre otras cosas a través de la selección, mientras que 100 receptores de estudiantes reciben ayuda por semestre de Rp3 millones o un año de Rp6 millones.

«Dios quiere, se puede completar por hasta cuatro años, esperamos que cuatro años de conferencias se puedan completar en S1. Las becas tienen que pagar por la universidad. Quizás haya una subvención más baja, solo 3 millones es una subvención, la ventaja es que los derechos de los estudiantes, libros u otras instalaciones de aprendizaje pueden comprar», dijo.

Dijo en el esquema del programa que un receptor de una beca puede no recibir ferias comerciales de otras partes.

«Si elige otro, pero los mercados de valores deben ser eliminados de Bazna», dijo.

