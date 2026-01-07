Estudiantes de TRKP SV Undip realizan el examen final de prácticas industriales

Semarang (ANTARA) – Los estudiantes del Programa de Estudios de Tecnología de Ingeniería de Construcción Naval (TRKP) de la Escuela Vocacional de la Universidad de Diponegoro (SV Undip) participaron en la evaluación final de una pasantía industrial de un semestre de duración a la que asistieron 52 estudiantes de la promoción de 2022 que se dividieron en tres lotes de implementación.

El primer lote (grupo) se llevó a cabo en octubre de 2025, mientras que el segundo lote se llevó a cabo la semana pasada antes de fin de año con la participación de 15 estudiantes. La tercera tanda está prevista para el próximo enero de 2026, con la participación de un total de 32 estudiantes.

En la evaluación final de las prácticas, los estudiantes presentan los resultados y logros obtenidos durante sus prácticas en el mundo empresarial. Las presentaciones fueron evaluadas directamente por profesionales de la industria como una forma de evaluación de competencias y para fortalecer el vínculo entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo.

La coordinadora de pasantías TRKP de la Escuela Vocacional Undip, la maestra Zulfaidah Ariany, en representación del jefe del programa de estudios TRKP SV Undip, M. Ridwan, dijo que la evaluación final de la pasantía fue un medio importante para capacitar las diversas habilidades sociales de los estudiantes, como las habilidades de comunicación, la resolución de problemas y el profesionalismo laboral.

«La evaluación final de las prácticas es uno de los requisitos que los estudiantes deben cumplir para pasar a la fase de asignación final. De hecho, muchos estudiantes pueden graduarse más rápido gracias a los resultados de las prácticas que han obtenido», dijo el martes (1/6/2026).

Según él, el programa de prácticas de un semestre también fortalece los vínculos entre los estudiantes, el campus y el mundo industrial. Porque con suficiente experiencia laboral, es decir, un semestre durante una pasantía, los estudiantes tienen más posibilidades de ser contratados inmediatamente después de graduarse.

«Una pasantía de un semestre fortalece las relaciones de los estudiantes con la industria. Por un lado, los estudiantes tienen mayores posibilidades de ser reclutados y formar parte de la industria marítima», añadió. En la implementación del segundo lote, 15 estudiantes de TRKP completaron pasantías en diversas industrias marítimas y astilleros repartidos por Batam, Yakarta, Cirebon y Surabaya. Este programa es parte del compromiso de la Escuela Vocacional Undip de formar egresados ​​vocacionales preparados para trabajar y altamente competitivos en el sector marítimo.