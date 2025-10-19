Estudiantes de Temanggung en Salatiga limpian la basura en la plaza

Temanggung (ANTARA) – Los estudiantes de Temanggung Regency, Java Central que estudian en la Universidad Estatal Islámica (UIN) Salatiga llevan a cabo actividades sociales en forma de eliminación de residuos en el área del Día Sin Automóviles (CFD), al oeste de la Plaza Temanggung.

«Nuestros esfuerzos para implementar esto lo convierten en una de las actividades de los estudiantes de UIN Salatiga que nos preocupamos por el medio ambiente en el que vivimos», dijo el domingo en Temanggung el presidente del Foro de Estudiantes de Temanggung en Salatiga (Formatos), Muhammad Zudan Fadli.

Espera que esta actividad tenga un impacto positivo en la comunidad de Temanggung, especialmente en los alrededores de la plaza local.

Espera que actividades similares puedan extenderse a otras zonas en el futuro.

Dijo que esta actividad fue realizada por una dirección activa de una veintena de personas. Alrededor de 200 a 300 estudiantes de Temanggung en Salatiga.

“Pero no pude asistir a este evento, también había actividades en el campus”, dijo.

Para llevar a cabo esta actividad de “Temanggung Limpio”, su partido coordinó previamente con el Ministerio de Vivienda, Zonas de Asentamiento y Medio Ambiente local (RPDCPLH).

«El DVKPLH sugirió ayer que sería posible que el domingo se celebrara el Día Sin Coches. Al mismo tiempo ayudar, porque se necesita mucha gente para limpiar los residuos», dijo.

Espera que este tipo de actividades se lleven a cabo en Temanggung todos los domingos, ya que es útil para mantener el ambiente local agradable y limpio.