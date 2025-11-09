Estudiantes de Medicina de la UMS obtuvieron el primer lugar en el 11° Concurso Nacional de Recitación Zona Biología 2025

Solo (ANTARA) – Los estudiantes de medicina de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) ganaron el primer lugar en el Concurso Nacional de Tilawah del Corán del 11º BIOZONE International organizado por la Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad Bangka Belitung en agosto-octubre de 2025.

Esta competencia se llevó a cabo en línea y asistieron participantes de diferentes provincias de Indonesia.

La promoción de estudiantes de medicina de 2022, Taqwa Ziyan Maulana, interpretó versos del Corán con tres notas, a saber, bayati, nahawan y rast, que lo llevaron a la victoria.

El viaje para convertirse en hafidz comenzó cuando Ziyan estaba en la escuela primaria. Cuando ingresó a la educación superior, participó activamente en diversos concursos a nivel universitario. Según él, la UMS ofrece apoyo total para mantener su desempeño a través de diversas formas de asistencia.

«Si la formación se facilita desde el campus, se necesitarán entre 10 y 15 reuniones. El formador es de Solo, la propia UMS es quien lo invitó a convertirse en formador», dijo Ziyan.

Ziyan añadió que se habían traído entrenadores de la Mezquita Keraton en Surakarta, quienes brindaron orientación específicamente para maximizar las capacidades de los participantes.

«Antes de ser mentor, todavía no podías convertirte en un campeón. Si fueras sólo un participante, después de recibir las instalaciones de la UMS, finalmente podrías convertirte en un campeón», dijo Ziyan con gran gratitud.

Actualmente se encuentra en el último año de sus estudios. Dijo que, como estudiante de último año, fue un desafío para él equilibrar su tiempo entre la apretada agenda de trabajo en su tesis. Sin embargo, esto no frenó su entusiasmo por seguir practicando.

En medio de su apretada agenda, todavía se toma el tiempo para mantener su memoria. En su tiempo libre hará murojaah después de la oración.

Ziyan admitió que este partido fue un momento para acercarse a Allah SWT e presentar el Al-Corán como guía para la vida.

«Conserven este Corán para que pueda ser una guía para nuestras vidas», dijo.

Aparte de eso, hizo todo lo posible por mantener la memorización uniéndose a la Unidad de Actividad Estudiantil (UKM) para estudiantes que aman el Corán (MPQ). Junto con otros estudiantes, se centran en actividades relacionadas con el Corán, como la memorización, el aprendizaje sobre el Corán, así como información sobre concursos y actividades religiosas.

«Así que en MPQ tenemos ese programa. Hay un programa de competición, hay un grupo que compartirá este tipo de competiciones», explicó.

Después de graduarse de la UMS, Ziyan espera continuar con sus logros compitiendo a nivel internacional.

«En el futuro, también es posible que después de graduarnos de la UMS busquemos competiciones más prestigiosas. Tal vez intentemos competiciones internacionales», dijo.