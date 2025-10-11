Estudiantes de la UMS obtuvieron medallas de bronce en evento IID 2025

Solo (ANTARA) – Un equipo de estudiantes de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) logró ganar una medalla de bronce en el evento del Día de los Inventores de Indonesia (IID) 2025 con su trabajo titulado SADHARA: Revolutionizing Mental Wellness Through AI, Reflection, and Self-Healing.

Dian Rahayu Wijayanti, miembro del equipo de SADHARA, en Solo, Java Central, dijo el sábado que SADHARA es una aplicación de salud mental que utiliza tecnología de inteligencia artificial (IA) para ayudar a los usuarios a llevar a cabo procesos de autorreflexión y autocuración de forma independiente.

Esta solicitud surge de las preocupaciones de los estudiantes de la UMS sobre los crecientes problemas de salud mental, especialmente entre los estudiantes universitarios.

«Vimos a muchos compañeros de estudios enfrentando presión académica y emocional pero sin saber a quién contarle. A partir de ahí, nos inspiramos a crear SADHARA como un espacio seguro para desahogarnos y reflexionar sobre nosotros mismos», dijo.

En la exposición IID 2025, el equipo de SADHARA mostró un prototipo de aplicación de salud mental. Esta aplicación está equipada con una función de chatbot basada en inteligencia artificial que puede responder con empatía a las inquietudes de los usuarios y brindar sugerencias positivas basadas en las condiciones emocionales detectadas.

Dian admitió que los preparativos para la competición se llevaron a cabo de forma intensiva. Cada miembro del equipo es responsable de un subtítulo diferente de la presentación y practica repetidamente.

«Cuando se realizó la evaluación, el jurado vino directamente a cada cabina. Nos entró el pánico porque no había miembros en la cabina, pero gracias a Dios todo salió bien», dijo.

Aunque inicialmente no esperaban llevarse una medalla a casa, el equipo de SADHARA se enorgulleció de ayudar a difundir la UMS en este prestigioso evento. Este éxito es una prueba de que la colaboración entre campos científicos puede producir innovaciones que tienen un impacto social y humanístico.

«No esperábamos ganar una medalla de bronce en este campeonato internacional. Mi esperanza es que SADHARA pueda desarrollarse aún más para que beneficie a muchas personas, se convierta en un medio real para aumentar la conciencia sobre la salud mental y pueda volver a competir en un ámbito internacional más amplio», afirmó.

Mientras tanto, el equipo SADHARA está presidido por Hangkeen Ahmada Fosse, con miembros Dian Rahayu Wijayanti, Kholida Nabila, Nadzifa Salsabila Haris Putri, Muhammad Chandra Aditya y Rezza Fahlevi. En la creación de su trabajo, fueron supervisados ​​​​directamente por Rinna Ainul Maghfiroh, S.Fis., M.Sc.