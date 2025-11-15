Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Química de la UNS visitan la fábrica de Semen Gresik Rembang

Rembang (ANTARA) – PT Semen Gresik, una subsidiaria de PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), recibió una visita industrial de estudiantes del Programa de Estudios de Ingeniería Química de la Universidad Sebelas Maret, Surakarta (UNS) en la fábrica Omah SG Rooftop Rembang el jueves (13/11).

El director senior de Comunicación y RSC de PT Semen Gresik, Sulistyono, representante de la dirección, expresó su agradecimiento por la visita de cientos de estudiantes y profesores acompañantes a la fábrica de Rembang. Destacó que la visita fue una manifestación concreta de la contribución de la empresa para apoyar el desarrollo del mundo de la educación.

«Estamos muy abiertos a la generación más joven que quiere aprender directamente sobre el mundo industrial. Esperemos que esta visita pueda ampliar los horizontes de los estudiantes, especialmente en términos de la aplicación de conocimientos en las conferencias», explicó.

Los estudiantes conocieron el breve perfil de la empresa, el flujo del proceso de producción de cemento y la implementación de tecnología ecológica con la que está comprometida la empresa.

Además, los estudiantes también conocieron varios programas de responsabilidad social y ambiental (TJSL) de empresas que apoyan la economía comunitaria local. Desde empoderar a las MIPYMES, fortalecer el sector agrícola, hasta contribuir al sector educativo.

«A través de este tipo de actividades, Semen Gresik quiere seguir construyendo sinergias con las instituciones educativas. Esperamos que la generación más joven pueda inspirarse y prepararse mejor para los desafíos del mundo laboral», añadió.

Mientras tanto, Fadilah, una de las profesoras asistentes de Ingeniería Química de la UNS, dijo que esta visita industrial fue una parte importante para fortalecer la competencia de los estudiantes.

“Esta visita es muy útil porque permite tener una visión real de cómo se aplican los conocimientos de la ingeniería química en los procesos industriales. Los estudiantes pueden conocer de primera mano tecnologías y sistemas de trabajo que sólo se han estudiado teóricamente”, afirmó.

Espera que la colaboración entre PT Semen Gresik y la UNS pueda continuar para que más estudiantes tengan la oportunidad de aprender directamente en el mundo de la gran industria.