Estudiantes de doctorado de la UMS son ponentes en seminarios internacionales en Brunei

Solo (ANTARA) – Ardiansyah, M.Pd., estudiante de doctorado de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS), presentó material en el seminario internacional Conferencia sobre el Islam Malayo Word (ICON IMAT) XIV en la Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei Darussalam.

Un estudiante del programa de doctorado en Educación Religiosa Islámica (PAI) de la UMS en Solo, Java Central, dijo el domingo que el foro académico internacional presentó ideas importantes sobre la importancia de los valores religiosos como base principal para la educación del carácter.

A través de una presentación titulada Valores de la educación del carácter en el Corán: estudio de la historia en Sura Al-Buruj versículos 4-8, Ardiansyah enfatizó que la educación del carácter moderna ha estado atrapada durante demasiado tiempo en el paradigma occidental, que tiende a ignorar aspectos de la fe.

De hecho, según él, el fortalecimiento del verdadero carácter sólo puede construirse sobre la base de los valores espirituales derivados del Corán.

«Actualmente, todavía estamos en un sistema educativo que está fuertemente influenciado por el paradigma occidental. Como resultado, los valores de la fe a menudo se dejan de lado. De hecho, la única base sólida del carácter es la fe que proviene del Corán», afirmó.

Explicó que las historias del Corán tienen un poder educativo extraordinario. Esta historia permite a los estudiantes comprender el significado de la lucha, la determinación y la moralidad con un enfoque que toca directamente los aspectos emocionales y espirituales.

«La historia de Surah Al-Buruj enseña sobre la firmeza de la fe al enfrentar las pruebas de la vida. Esto es relevante para desarrollar un carácter fuerte en medio de los desafíos de los tiempos modernos», dijo.

La idea de Ardiansyah recibió el reconocimiento del moderador y de los participantes de la conferencia por ofrecer una solución alternativa a la crisis de valores que enfrenta el mundo de la educación global.

Cree que la integración entre la ciencia moderna y los valores islámicos debería ser la nueva dirección de la educación del siglo XXI, incluso en instituciones educativas islámicas como Muhammadiyah.

«El carácter de los estudiantes está formado no sólo por la inteligencia intelectual, sino también por la fuerza de la fe. Aquí es donde radica la importancia de un plan de estudios de educación islámica que se base nuevamente en el Corán y la Sunnah», dijo.

Ardiansyah también enfatizó la necesidad de coraje en el mundo educativo de Indonesia para crear un diseño curricular basado en los valores del Corán y no solo en los patrones educativos occidentales. Espera que algún día haya una política que proporcione más espacio para la educación religiosa en las escuelas públicas.

«Si la proporción de educación religiosa es todavía pequeña, ¿cómo podemos inculcar un fuerte carácter islámico en los estudiantes?» preguntó.

Además de ser orador, Ardiansyah también estuvo acompañado por su maestro, el Dr. Muthoifin, M.Ag., quien asistió a la conferencia como delegado de la UMS. Admitió que había adquirido mucha experiencia valiosa a través de este foro internacional, desde discusiones transfronterizas hasta oportunidades de colaboración en investigación con investigadores internacionales.

«Conocer a académicos de diferentes países nos dio un nuevo entusiasmo. Pudimos intercambiar ideas, colaborar y ampliar nuestros horizontes de investigación», afirmó.

Ardiansyah espera que la participación de los estudiantes en foros internacionales como ICON IMAT continúe recibiendo apoyo del campus, ya que es un foro estratégico para fortalecer la reputación académica y de investigación de la UMS en el escenario global.

“Con suerte, en el futuro, más estudiantes y profesores de la UMS tendrán el coraje de aparecer en foros internacionales y llevar los valores islámicos y de Muhammadiyah al mundo”, dijo.