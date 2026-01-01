Estudiantes de ciencias de la comunicación de la UMS capacitan a mujeres del PKK para realizar ecoimpresiones

Solo (ANTARA) – Estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Comunicación e Informática (FKI) de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS), que son miembros del Grupo Wastramata, capacitan a madres miembros del PKK en la fabricación de artesanías con estampado ecológico.

Dijo que esto era parte de una campaña de relaciones públicas para implementar el aprendizaje académico práctico.

Esta campaña promueve los valores de sostenibilidad, creatividad y empoderamiento comunitario a través de una serie de actividades temáticas de ecoimpresión. Como actividad principal, Wastramata celebró un taller de elaboración de Ecoprint con mujeres del PKK el 9 de diciembre de 2025 en la aldea de Bakalan, distrito de Kartasura.

«Este taller tiene como objetivo presentar las técnicas de impresión ecológica como una artesanía alternativa y respetuosa con el medio ambiente, al tiempo que abre oportunidades creativas y económicas basadas en el potencial de la naturaleza circundante», dijo.

El taller de ecoimpresión se llevó a cabo en colaboración con Godhongkoe, un actor creativo activo en el campo de la ecoimpresión y los productos sostenibles.

«Se espera que esta colaboración pueda enriquecer los conocimientos de los participantes y al mismo tiempo fortalecer el valor educativo de la campaña en curso», dijo.

La actividad se desarrolla de forma interactiva con asistencia directa, para que los participantes puedan practicar el proceso de ecoimpresión de forma independiente.

La M.Sc. Lelita Azaria, como profesora del curso de la Campaña de Relaciones Públicas, señaló que la campaña sobre el procesamiento de residuos orgánicos en productos de ecoimpresión es muy útil, especialmente para las amas de casa. Además del procesamiento de residuos orgánicos y actividades positivas, también se pueden vender productos de ecoimpresión.

«Invitar a mujeres del PKK como audiencia al taller de impresión ecológica es el paso correcto. Las madres parecían ansiosas y entusiasmadas mientras participaban en la realización de la impresión ecológica», dijo.

Para concluir la serie de campañas, Wastramata Group también realizó una exposición Ecoprint que tuvo lugar del 15 al 18 de diciembre de 2025 en el segundo piso del edificio FKI UMS. Esta exposición presenta varios trabajos de ecoimpresión resultantes de talleres, así como trabajos colaborativos que representan mensajes de sostenibilidad, conciencia ambiental y valores estéticos locales.

Esta exposición es también un espacio para la educación pública sobre la ecoimpresión como parte de un estilo de vida sostenible, así como un foro para la apreciación de los procesos creativos que involucran a estudiantes, comunidades y socios colaborativos.

A través de esta campaña de relaciones públicas, el grupo Wastramata del Programa de Estudios de Ciencias de la Comunicación de la UMS muestra el papel de los estudiantes como comunicadores de cambio que no solo transmiten mensajes sino que también crean impacto social a través de la colaboración, la educación y la acción real en la sociedad.