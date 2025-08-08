Estudiante Kkn Uin Walisongo Semarang Waires 6000 Al Corán

SEMARANG (Antara) – El equipo estudiantil de la conferencia de trabajo real (KKN) de la Universidad Islámica del Estado de Walisongo (UIN) Semarang celebró una matación de religión de la religión y el Corán de Waqf con la comunidad de la aldea de Karangayu, el distrito de Cepiring, el viernes.

Jefe del Uin Walisongo Semarang MOH Community Service Center. Masrur dijo que no menos de 1.125 estudiantes fueron desplegados en cinco subdistritos en Kendal del 17 de julio al 28 de agosto de 2025.

Apreciaba el papel del regente adjunto Van Kendal, quien ayudó a apoyar completamente el programa KKN que fue llevado a cabo por los estudiantes de Uin Walisongo Semarang.

«Durante el programa de servicio comunitario, los estudiantes de los estudiantes fueron los líderes comunitarios y locales. Esta es la naturaleza de la dedicación», dijo.

El vicepresidente regente Kendal Benny Karnadi, quien estuvo presente, también expresó su orgullo como ex alumnos de la facultad de Uhuluddin Uin Walisongo Semarang.

También transfirió un plan de colaboración con Uin Walisongo para celebrar un programa de servicio comunitario temático en Kendal.

«Sabemos que Kendal se enfrenta a la pobreza y los problemas ocultos. Como presidente del manejo atenuante, espero que esta colaboración pueda ayudar a superar estos problemas más tarde», dijo.

Según él, los estudiantes tienen un gran potencial para contribuir al desarrollo regional.

A través del programa KKN, espera que los estudiantes puedan convertirse en agentes de cambio en las aldeas.

«Esperemos que esta actividad traiga grandes beneficios para la comunidad de Kendal, especialmente la aldea de Karangayu y para los estudiantes», dijo.

Mientras tanto, la modación del coordinador de la aldea de Kkn 41 Faldin Fahza Alfaizi expresó su gratitud a todas las partes que han apoyado la implementación del evento, incluido el jefe de la aldea de Karangayu, la Fundación Al-Fatihah (Alfatihah.com) y la Expedición del Corán.

«Este evento se llevó a cabo gracias a la colaboración de los estudiantes de KNK Post 41 con funcionarios de la aldea y varios socios. Esperemos que el waqf del Corán sea útil para profundizar el concepto y la evaluación de los versos sagrados», dijo.

La actividad también fue llena de Mau’idhoh Hasanah por el Dr. H. Mukhamad Saekan Muchith como maestro en Uin Walisongo Semarang, así como un experto en el campo de la moderación religiosa.

Hizo hincapié en que la verdadera moderación religiosa era una forma de la doctrina de «Rahmatan Lil Alamin».

«Ser una buena persona es el núcleo de la moderación. Las buenas personas son las que otros se pierden», dijo.

Leer también: Kesbangpol Central Java apela a la bandera «One Piece» sobre la bandera «One Piece»