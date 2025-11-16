Estudiante de SMAN 3 Semarang se convierte en presidente de National Rohis

Semarang (ANTARA) – Muhammad Ridanara Adiyatma, un estudiante de la Escuela Secundaria Estatal 3 (SMA) de Semarang, fue elegido oficialmente como el primer presidente nacional del Islam Rohani (Rohis) para el mandato 2025-2027 durante el I Congreso Nacional Rohis 2025, que tuvo lugar en Yakarta.

«Este liderazgo es una bendición y una gran responsabilidad. Estoy decidido a hacer de Rohis National una fuerza impulsora de la da’wah digital», dijo Ridanara el sábado cuando fue contactado desde Semarang.

Destacó la importancia del papel de Rohis como foro para el desarrollo de un carácter religioso moderado y tolerante entre los estudiantes.

Por lo tanto, también está decidido a hacer de Rohis un foro donde los estudiantes puedan desarrollar su potencial fortaleciendo al mismo tiempo los valores islámicos «rahmatan lil ‘alamin».

Ridanara centrará su programa en varias cuestiones clave, incluido el fortalecimiento de la red regional Rohis, optimizando la comunicación y la cooperación entre las escuelas Rohis en toda Indonesia.

Luego, inicie el programa ‘Rohis Digital’ utilizando las redes sociales y plataformas en línea para proporcionar contenido educativo islámico interesante y positivo para adolescentes, organizando el ‘Campamento Nacional de Liderazgo Juvenil’.

El jefe de la oficina regional del Ministerio de Religión para Java Central, Saiful Mujab, expresó su orgullo por los logros de Ridanara al convertirse en presidente del Rohis Nacional.

«Esta es una prueba de que nuestros estudiantes no sólo sobresalen académicamente sino que también tienen un fuerte espíritu de liderazgo y están comprometidos con el desarrollo moral religioso», dijo.

Mientras tanto, Nurzaini Wahyu Widodo, jefe del Departamento de Educación Religiosa Islámica de la Oficina Regional del Ministerio de Religión para Java Central, explicó que este impulso fue un hito histórico.

«Que este es un hito histórico porque el primer Congreso Nacional Rohis se celebró por primera vez con la agenda de elegir un Presidente Nacional Rohis, que luego fue elegido por Ananda Ridanara de Java Central», dijo.

Espera que la elección de Ridanara traiga nueva energía y un espíritu de cooperación a todos los activistas rohis del país, haciendo que la organización sea aún más relevante para el desarrollo de una generación joven de carácter noble y amplio conocimiento.

La elección del Presidente de los Rohis Nacionales tuvo lugar en la serie del Primer Congreso Nacional de Rohis al que asistieron representantes de Rohis de varias provincias de Indonesia en Yakarta, del 12 al 15 de noviembre de 2025.

Después de pasar por un riguroso proceso de selección, un debate visión-misión y una votación, Muhammad Ridanara Adiyatma logró superar a otros candidatos con un programa de trabajo que se consideró innovador y relevante para los desafíos de la generación joven de hoy.