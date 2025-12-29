Estudiante de Bangladesh recibe el doctorado PAI de la UMS

Solo (ANTARA) – El estudiante bangladesí Mahmudulhassan logró obtener el título de Doctor en Educación Religiosa Islámica de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS).

Además de Mahmudulhassan, hubo otros dos graduados del Programa de Estudios de Doctorado en Educación Religiosa Islámica de la UMS que lograron obtener el mismo título, cuya inauguración tuvo lugar durante una sesión abierta celebrada en la Sala del Anfiteatro de la Facultad de Religión Islámica de la UMS en Solo, Java Central, el lunes.

Los tres se graduaron con honores gracias a sus logros académicos y contribuciones de investigación publicadas en revistas internacionales de renombre.

Mahmudulhassan completó con éxito sus estudios de doctorado al publicar un artículo en el Journal of Al-Tamaddun, indexado por Scopus Q1. Su investigación surge del fenómeno de los crecientes problemas sociales como la intolerancia, la desigualdad y la degradación ambiental, especialmente entre los jóvenes.

En su disertación, Mahmudulhassan destaca los desafíos de la educación moral en medio de la dinámica social global.

«El sistema educativo se enfrenta a presiones no sólo para desarrollar la inteligencia intelectual, sino también para desarrollar la moralidad y la sensibilidad social. La educación moral se ha considerado durante mucho tiempo un componente importante para la cohesión social y la continuidad cultural», explica Mahmudulhassan.

Los resultados de su investigación concluyeron que la educación moral islámica proporciona una base sólida para el desarrollo moral de los estudiantes. Sin embargo, su efectividad realmente depende del refuerzo de valores en la vida cotidiana y del aprendizaje contextual.

El examinador de la tesis, Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA, M.Phil., Ph.D., expresó su agradecimiento por este logro.

«En primer lugar, me gustaría felicitarlo por haber llegado a esta etapa y publicar su artículo en una revista internacional. Es un tema interesante», dijo.

Mahmudulhasan admitió que realizó esta investigación como una forma de contribución al progreso de Bangladesh. Durante su etapa como estudiante de la UMS publicó cinco artículos, indexados varias veces por Scopus. Ahora figura como el candidato de doctorado número 59 del Programa de Doctorado PAI UMS.

El siguiente médico fue Ardiansyah, quien presentó una tesis titulada El efecto mediador de las habilidades cognitivas ejecutivas (función ejecutiva) en la memorización (memoria de trabajo) del Corán en la mejora de las habilidades de pensamiento de orden superior. Su tesis ha sido publicada en la revista internacional Scopus Q4, Pakistan Journal of Life and Social Sciences. Con su graduación, Ardiansyah se convirtió en el médico número 58 de PAI UMS con una designación cum laude.

La investigación de Ardiansyah demostró que la memoria de trabajo tiene una influencia muy fuerte en la función ejecutiva, especialmente en el aumento de HOTS. La trayectoria de la influencia de la memorización en HOTS muestra un valor significativo de 0,631.

«La práctica estricta de memorizar el Corán mejora significativamente el HOTS, principalmente fortaleciendo directamente la capacidad de la memoria de trabajo», concluyó.

Mientras tanto, Shobah Shofariyani Iryanti también participó en la sesión abierta defendiendo su tesis titulada Estrategias de aprendizaje basadas en problemas con un enfoque metacognitivo en un contexto multicultural para mejorar la comprensión de los valores islámicos en SMP Labschool Kebayoran Jakarta.

Su investigación está motivada por la enseñanza de PAI y modales, que todavía se centra principalmente en el método de enseñanza, en medio de las exigencias del desarrollo de habilidades en el siglo XXI.

Durante la sesión, Shobah recibió preguntas del Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag., sobre la implementación de un contexto multicultural en SMP Labschool Kebayoran Jakarta.

«El contexto multicultural es un tema muy importante. Aquí los investigadores lo miran desde tres lados, en primer lugar, social y cultural. En segundo lugar, en términos de participación institucional, SMP Labschool Kebayoran Jakarta tiene un compromiso bastante fuerte en el campo del carácter y la educación multicultural», explicó.

Además, desde una perspectiva pedagógica, la escuela integra el aprendizaje basado en habilidades para la vida con valores multiculturales. Los resultados de la investigación muestran que estrategias de aprendizaje basado en problemas con enfoque metacognitivo se implementan sistemáticamente a través de fases de ABP en combinación con preguntas reflexivas. Se ha demostrado que esta estrategia capacita a los estudiantes para resolver problemas contextuales de valores islámicos en pluralismo y mejorar las habilidades de pensamiento crítico y reflexivo.

Shobah fue declarado egresado y confirmado como el médico número 57 del Programa de Doctorado PAI de la UMS con la designación cum laude.