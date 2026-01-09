Estos tres productos básicos impulsarán la inflación en Java Central en diciembre de 2025

Semarang (ANTARA) – La Oficina de Representación del Banco de Indonesia para la provincia de Java Central ha declarado que tres productos básicos, a saber, la pimienta de cayena, la carne de pollo de raza pura y las chalotas, impulsarán la inflación en la región en el período de diciembre de 2025.

Andi Reina Sari, jefe de BI Central Java representante del Daily Executive (Plh), dijo en un comunicado en Semarang el jueves que Java Central tenía una tasa de inflación del 0,50 por ciento (mtm) y del 2,72 por ciento anualizado en diciembre de 2025 (interanual).

Tanto la inflación mensual como la anual son más bajas que la inflación nacional, que se registró en 0,64 por ciento (mtm) y 2,92 por ciento (interanual), y en general dentro del objetivo de inflación de 2,5 por ciento más o menos 1 por ciento (interanual) en 2025.

En diciembre de 2025, las presiones inflacionarias estuvieron influenciadas principalmente por el Grupo de Alimentos, Bebidas y Tabaco con una contribución del 0,38 por ciento (mtm).

La inflación en el Grupo de Alimentos, Bebidas y Tabaco fue impulsada principalmente por los aumentos en los precios de las materias primas como la pimienta de cayena, el pollo de pura raza y las chalotas.

El aumento de los precios de la pimienta de cayena y la carne de pollo de pura raza está en consonancia con el aumento de la demanda de cara al período navideño de 2026.

Posteriormente, las condiciones climáticas extremas de diciembre provocaron una disminución en la producción de productos hortícolas, especialmente pimienta de cayena y chalotas.

La inflación también fue aportada por el Grupo de Cuidado Personal y Otros Servicios con una contribución del 0,08 por ciento (mtm), impulsada por un aumento en el precio de las joyas de oro (cuota: 0,07 por ciento; mtm), en línea con los precios mundiales del oro que están en una tendencia ascendente hasta alcanzar un máximo histórico en diciembre de 2025.

El aumento de los precios del oro se produjo en consonancia con la mayor demanda de los inversores de «refugios seguros» debido a las tensiones geopolíticas globales y las expectativas de que la Reserva Federal recortaría las tasas de interés nuevamente a principios de 2026.

En 2025, el oro siempre contribuirá al aumento de la inflación, excepto en mayo de 2025.

Según datos de la Agencia Central de Estadísticas, la inflación de las joyas de oro alcanzó el 62,35 por ciento (interanual), o más del doble de la tasa de inflación de las joyas de oro de 2024, del 30,26 por ciento (interanual).

Las presiones inflacionarias se vieron impulsadas aún más por el Grupo de Transporte, que experimentó una inflación con una participación del 0,02 por ciento (mtm) en línea con el aumento de los precios de la gasolina (participación: 0,04 por ciento; mtm), especialmente Pertamax y Pertamax Turbo en diciembre de 2025.

Otros aumentos se vieron frenados por una reducción en las tarifas aéreas (participación: -0,02 por ciento; mtm) en consonancia con la concesión de descuentos en los billetes nacionales de clase económica del 13 al 14 por ciento para el período de vuelo del 22 de diciembre de 2025 al 10 de enero de 2026.

Espacialmente, el desempeño de la inflación en 2025 para todas las ciudades IPC en Java Central registró la inflación más alta en la ciudad de Semarang con un 2,84 por ciento (interanual), seguida de la ciudad de Tegal (2,83 por ciento; interanual), Cilacap (2,79 por ciento; interanual) y la ciudad de Surakarta (2,79 por ciento; interanual).

Dan Kudus (2,68 por ciento; interanual), Wonosobo (2,6 por ciento; interanual), Purwokerto (2,61 por ciento; interanual), Wonogiri (2,52 por ciento; interanual) y Kab. Rembang (2,47 por ciento; interanual).