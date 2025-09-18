Este es el embajador del género de Tegal City en 2025

Tegal (Antara) – Gran elección final del embajador de la generación de planificación de la ciudad de Tegal (género) en 2025 Genaamd Fariz Satria Tsalathsa (SMA n 2 Tegal) en Azwa Aurel Rizki (SMA n 1 Tegal) als de 1e Van de Género Embassador Die Die Plaatsvond en de Adipura. (15/09) Mañana.

Luego, para el segundo lugar, el trono Ardi Saputra (SMA N 3 Tegal) y Salma Fitria (SMA N 2 Tegal). Campeón 3 de Naufal Sholeh Rasyidin (Sman 1 Tegal) y Davita Putri Tsasabitah (Sman 1 Tegal). Además, el campeón influyente, Moh. Zahid Musyafa (Man Tegal City) y Nikeisha Naila Adila P (Sman 2 Tegal). Campeón talentoso, Muh. Rofi Rizky M (Suman 1 Tegal), Fraya Nandhia Nt (Man Tegal City).

En sus comentarios, el alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono, expresó su calificación más alta para el gran final de la elección del embajador del género de la ciudad de Tegal en 2025.

«Este evento es un foro importante para imprimir el Young Generation Tegal que es inteligente, creativo y capaz de planificar bien el futuro», dijo Dedy …

Dedy Yon agregó que la generación más joven primero debería dar prioridad a su propia felicidad tomando en serio la educación adecuada, la escuela y la universidad.

«Real el rendimiento en el campo que le gusta y controle. No olvide que el rendimiento no solo está orgulloso, sino también los precios que mejorarán su calidad, para que tenga puntos de venta altos para sus talentos, pasatiempos y experiencia», agregó Dedy Yon.

Afortunadamente al poder producir de forma independiente, establecida en vivo y puede financiar su propio estilo de vida y deseos. Date prisa por no pensar joven, antes de que realmente puedas hacerte feliz a través de la independencia de la vida.

«Porque construir una familia, dar a luz y criar niños necesitan una gran energía, tanto el equipo como la energía. También requiere la madurez para pensar como sabio y usado como hombre, mujer y padres», dijo.

Para los finalistas, el alcalde felicitó a todos los participantes del gran embajador final del género 2025.

«Convierta este evento en un medio para forjarse, expandir la red y promover la confianza. Ganar o perder no es el objetivo final, lo más importante es cómo puede ser un ejemplo e inspiración para la generación de pares en la ciudad de Tegal», dijo Dedy Yon.

Jefe del Ministerio de Control de Planificación de Población y Familia, Empoderamiento de la Ciudad Tegal de la Mujeres y Protección Infantil (DPPKBP2PA), Rofiqoh, mencionó esta actividad en su informe en un intento de preparar la generación más joven para completar bonos democráticos mediante el desarrollo y mejorando la calidad de los adolescentes.

Rofiqoh dijo que el Ministerio de Desarrollo de Población y Familia como agencia que participó en la selección de adolescentes a través del Programa de Planificación de Generación (género) que fue útil para preparar la vida familiar para los adolescentes, para que pudieran llevar a cabo sus vidas, del ciclo de salud planificado y casados ​​con planificación completa.

Rofiqoh dijo que el papel de los adolescentes es muy importante para completar las bonificaciones demográficas. Dada la gran cantidad de adolescentes y su potencial, así como las condiciones para alcanzar bonos demográficos, los adolescentes deben ser una generación saludable y ser de calidad y productiva.

«Uno de los esfuerzos que los adolescentes hacen conocimiento sobre el contenido de los géneros que es muy útil para formar una generación de planificación en la ciudad de Tegal», dijo Rofiqoh.