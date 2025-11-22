Este agente BRILink en Riau presenta un servicio de «Recogida de pelotas»

Yakarta (ANTARA) – La innovación en los servicios financieros no siempre proviene de los grandes edificios de la ciudad. En la aldea de Harapan Tani, distrito de Kempas, regencia de Indragiri Hilir, provincia de Riau, este entusiasmo proviene de la figura de Tri Wenita, propietaria del agente BRILink «Mulia Motor».

A través de su iniciativa, Wenny puede ofrecer servicios bancarios sencillos a los aldeanos, de una manera sencilla pero con un gran impacto.

Recordó que el nombre AgenBRILink “Mulia Motor”, que aún se mantiene hoy, proviene de sus actividades originales de expedición y pequeño taller.

«Antes, muchos clientes de envío querían pagar los paquetes, pero no traían dinero en efectivo. En aquella época, sólo utilizaban cajeros automáticos. Con el tiempo, cada vez más personas recargaban su saldo de cuenta y retiraban efectivo», recuerda la mujer a la que a menudo llamaban Wenny.

Como resultado, a partir de esta simple oportunidad, Wenny finalmente decidió concentrarse en convertirse en socio de AgenBRILink atendiendo las necesidades de varios residentes, como ahorrar, transferir dinero y pagar varias facturas.

Ahora la mayoría de los clientes son empresas de aceite de palma, nuez de areca y coco que realizan transacciones rutinarias con volúmenes que alcanzan decenas de veces al día.

El compromiso de seguir innovando y llegar a más personas también impulsó a Wenny a implementar un sistema de cobranza, concretamente visitando a los clientes y ayudándolos a depositar el dinero de las ventas sin tener que moverse del lugar de trabajo.

«Atendemos a ciertos clientes con un sistema de recogida y entrega. Por ejemplo, los supermercados que quieren depositar dinero de las ventas, para que no tengan que salir de la tienda para venir a nosotros. También hacemos esto para generar confianza y conexión con los residentes locales», dijo.

Gracias a la perseverancia que ha acumulado desde el principio, AgenBRILink «Mulia Motor» está ganando cada vez más fama. La empresa que inicialmente dirigió en solitario creció y logró abrir una sucursal adicional con residentes locales como empleados.

La historia de Wenny es un claro ejemplo de cómo el papel de un oficial puede tener un impacto directo en la comunidad circundante. El acceso a los servicios bancarios es rápido y sencillo a través de la red AgenBRILink presente en las aldeas.

Por otra parte, el director de BRI Micro, Akhmad Purwakajaya, reveló que en un intento por aumentar la participación de la comunidad en la gestión de la economía, BRI también continúa fomentando la inclusión financiera mientras crea una economía colaborativa al involucrar a la comunidad como agentes de BRILink.

«A finales de septiembre de 2025, el número de agentes de BRILink había llegado a más de 1,2 millones de agentes, o un crecimiento interanual del 17,8%. Estos agentes están repartidos en 66.000 aldeas y llegan a más del 80% del país.

«En lo que respecta a las transacciones, AgenBRILink registró un volumen de transacciones de 1.293,5 billones de IDR o creció un 10,6% interanual, lo que demuestra su papel cada vez más importante a la hora de proporcionar acceso al público a servicios financieros formales», concluyó Akhmad.