Estas son las razones por las que Trump quiere adquirir Groenlandia

Tokio (ANTARA) – La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo durante una conferencia de prensa el miércoles (7/1) que la toma de Groenlandia por parte de Estados Unidos por parte de Trump fue «discutida activamente» con su equipo de seguridad nacional. La adquisición de Groenlandia tiene como objetivo impedir la «agresión» china y rusa en el Ártico.

“El Presidente ha sido muy abierto y claro con todos ustedes y con el mundo en que considera que esta medida es lo mejor para Estados Unidos para disuadir la agresión rusa y china en el Ártico, y es por eso que su equipo está discutiendo actualmente cómo sería esa posible adquisición”, dijo Leavitt.

Añadió que todas las opciones estaban abiertas, incluido el uso de la fuerza militar, para lograr esos objetivos, pero enfatizó que la «primera opción de Trump es siempre la diplomacia».

En un acontecimiento relacionado, Trump se burló de los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en las redes sociales, declarando que China y Rusia “no tenían absolutamente ningún miedo” a la alianza militar sin la participación de Estados Unidos.

“El único país que China y Rusia temen y respetan es el reconstruido Estados Unidos (Trump)”, escribió en su plataforma Truth Social.

Fuente: Kyodo