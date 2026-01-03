Están en espera para mantener la confiabilidad de la electricidad en los puntos terrestres hacia el cambio de año.

Yogyakarta (ANTARA) – Esa noche (31/12/25), el área de Tugu en la ciudad de Yogyakarta era como un mar de gente.

Miles de personas de todo el país se reunieron allí para disfrutar de la Nochevieja y viajar a Yogyakarta, que siempre es «especial».

Pero detrás del ajetreo y el bullicio de la multitud, dos personas con todos los atributos del PLN se mantuvieron al margen. Son Afif y Yuda, oficiales de servicio técnico de la Unidad de Atención al Cliente (ULP) de la ciudad de Yogyakarta de PLN, quienes están encargados de mantener la confiabilidad eléctrica en la ubicación de Tugu Yogyakarta.

Afif y Yuda estaban en espera en ese lugar desde las 9 a.m. WIB, para la movilización utilizaron un vehículo operativo en forma de motocicleta eléctrica que había sido adaptado de tal manera que podían maniobrar ágilmente entre el ajetreo de Jogja esa noche.

«La condición del área de Tugu, Malioboro, hasta el punto 0 KM es estéril a partir de las 10:00 p.m. WIB, estamos patrullando para verificar la confiabilidad de la electricidad en esta área utilizando motocicletas para que la movilización sea fluida», dijo Afif.

Afif nació originalmente en la ciudad de Semarang, pero fue asignado a la ciudad de Yogyakarta durante diez años.

«A veces te sientes triste, hombre, tienes que trabajar lejos de casa y es difícil llevar a tu esposa e hijos de vacaciones como en este momento de Año Nuevo, pero estamos orgullosos de Jogja, que es tan brillante, miles de turistas felices vienen. El turismo en este lugar es muy animado y está ocupado con gente de toda Indonesia», dijo Afif con orgullo.

En la época de Año Nuevo el ambiente en el Monumento se vuelve ruidoso, miles de espectadores observan los fuegos artificiales lanzados por los diferentes visitantes. Las luces brillantes se mantienen seguras y los visitantes se dispersan detrás de la calle. 2 de la madrugada (1/1/26).

Afif y Yuda son parte del personal de reserva de 4.708 PLN de la Unidad Principal de Distribución (UID) de Java Central y DI Yogyakarta estacionadas en 245 ubicaciones de reserva, incluidos centros comerciales y concurridos, atracciones turísticas, centros de transporte y áreas de descanso, así como agencias gubernamentales.

Además del personal, para fortalecer la seguridad del sistema de distribución, PLN ha preparado 43 unidades de Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) y 744 vehículos operativos.

El director general de PLN UID Central Java & DIY, Bramantyo Anggun Pambudi, dijo que el suministro de electricidad era más que suficiente a principios de año.

«Se registró que la capacidad de suministro acumulada fue de 8.696 megavatios (MW), con una carga máxima de 5.367 MW, por lo que estaba disponible una reserva de energía de 3.327 MW o el 38 por ciento. Si se produce un corte de energía, probablemente causado por una interrupción en la red eléctrica, PLN permanecerá en espera durante 24 horas seguidas para hacer frente al corte», dijo Bramantyo.

Agregó que esta preparación es una forma del compromiso del PLN de brindar los mejores servicios eléctricos, especialmente en los momentos nacionales.

«Si hay un corte de electricidad, los clientes pueden acceder a los canales de servicio de PLN, como la aplicación PLN Mobile, el menú de quejas, y pueden llamar al centro de contacto de PLN 123/código de área 123. Si el cliente está usando un teléfono móvil, los agentes vendrán inmediatamente y harán un seguimiento del corte de electricidad», dijo.