Estados Unidos se ha comprometido a eximir 1.711 productos arancelarios de Malasia del impuesto del 19 por ciento.

Kuala Lumpur (ANTARA) – Malasia ha luchado con éxito por una reducción de los aranceles de importación a los Estados Unidos del valor anterior del 25 por ciento al 19 por ciento, como se estipula en el acuerdo arancelario recíproco firmado recientemente con los Estados Unidos.

«Me complace anunciar que Malasia ha firmado un acuerdo arancelario recíproco con Estados Unidos esta tarde», dijo el domingo el Ministro de Inversión, Comercio e Industria de Malasia, Tengku Zafrul Aziz.

Gracias a reducciones arancelarias y compromisos comerciales, Malasia ha logrado lograr una reducción arancelaria de hasta el 19 por ciento. Añadió que Estados Unidos también estaba dispuesto a eximir del impuesto del 19 por ciento a unos 1.711 productos arancelarios.

«Esto incluye las principales exportaciones de Malasia, como aceite de palma, productos de caucho, productos de madera, componentes de aviación y productos farmacéuticos, que en conjunto contribuyen hasta el 12 por ciento de nuestras exportaciones a Estados Unidos», dijo Tengku Zafrul Aziz.

Fuente: Sputnik