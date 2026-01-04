Estados Unidos amenaza a Nicolás Maduro con cuatro cadenas perpetuas

MOSCÚ (Reuters) – El presidente venezolano, Nicolás Maduro, enfrenta hasta cuatro cadenas perpetuas en una denuncia penal presentada en Estados Unidos, según muestran documentos judiciales.

En marzo de 2020, Maduro y varios partidos sospechosos de conspirar con él fueron acusados ​​en cuatro casos.

Los cargos incluyen conspiración en relación con narcoterrorismo, contrabando de cocaína a Estados Unidos, uso y posesión de ametralladoras y explosivos en actividades narcoterroristas.

Además, Maduro también fue acusado de conspirar para poseer y utilizar estas armas y explosivos.

