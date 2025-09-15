Estación de policía sagrada que cazando a los perpetradores de la persecución, dos personas matadas

KUDUS (Antara) – La Policía de Kudus Resort, Central Java, cazó a los perpetradores que, según los informes, cometieron una persecución grave para causar a dos víctimas que eran hermanos y hermanas, con las iniciales DM (39) y DV (29) murieron después de sufrir armas agudas.

«La severa persecución ocurrió en el complejo de residencia de la víctima en la aldea de Wergua Wetan, el distrito de Kota, el regencia de Kudus, el sábado (14/09) en alrededor de las 18:30 hora de Indonesia Occidental», dijo el jefe de policía de Kudus AKBP, Heru Dwi Purnomo. los lunes.

Presentó la fuerte persecución que tuvo lugar alrededor de las 6.30 pm en la casa de la víctima.

Como resultado de la grave persecución, la primera víctima con las iniciales DM murió mientras viajaba al hospital el sábado (14/09) por la noche. Mientras que la segunda víctima que fue la hermana de la primera víctima murió el lunes (15/09) por la mañana después del tratamiento en el Hospital Aisyiyah Kudus.

Basado en testigos y declaraciones familiares, la víctima a menudo hizo conmoción con sus amigos antes del incidente. Se cree que esto causa la molestia del perpetrador, especialmente después de que el hijo del niño está enfermo.

«El autor que también es el vecino de la víctima fue a la casa de la víctima y apuñaló y apuñaló. Por los resultados de la escena del crimen obtuvimos evidencia en forma de un arma afilada y la ropa de la víctima», dijo.

Basado en los resultados de la investigación provisional, dijo, los perpetradores eran sospechosos de más de una persona. Hasta ahora, la policía todavía está cazando a los perpetradores que escaparon.

Los cuerpos de las dos víctimas se encuentran actualmente en un proceso de autopsia en el Dr. Lookmono Hadi Kudus para determinar la causa de la muerte.

La policía también apeló al público que no dude en informar que las quejas o el menor problema a las autoridades, tanto a través del Polksek como a las Polres, para que el potencial de conflicto podría manejarse inmediatamente antes de que las víctimas fueran causadas.

El regente del regente de Kudus, Sam’ani Intakoris, también prestó atención al desafortunado evento, al participar en el duelo y ofrecer ayuda a las familias que quedan atrás.

Las dos víctimas fueron enterradas hoy (9/15) en el Cementerio Público Pondok REJY en Werkan Wetan Village, Distrito de Kota, Kudus Regency, Central Java.