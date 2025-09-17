Estación de policía de Pati El personal de PUTA asegura la Comisión Especial de Derechos de Cuestionario de DPRD

La policía de Pati (Antara) -Pati, Java Central, ha utilizado cientos de empleados para asegurar el curso de la reunión de trabajo del Comité Especial (Pansus) de la DPRD Pati Regency cuestionando los derechos el octavo día, que discutió la política del Regente Pati que tuvo lugar en la oficina de DPRD PATI el miércoles.

El comisionado jefe de policía de Pati, Pol Jaka Wahyudi, en Pati, dijo que el patrón de seguridad se realizaría de manera humanista, pero continuó y continuó

Explicó que la seguridad estaba dispuesta con un patrón en capas que iba desde el anillo interno, el anillo medio hasta el anillo exterior. El personal se coloca en una serie de puntos estratégicos, que van desde la entrada del edificio DPRD hasta el medio ambiente.

«Hemos preparado a cientos de empleados, tanto en uniformes como no, para anticipar el potencial de perturbaciones de seguridad. También coordinamos con el TNI, SATPol PP y agencias relacionadas», dijo.

La Kapolresta también recordó que todas las partes no se provocan fácilmente y conservan una atmósfera favorable.

«Instamos al público a mantener la calma, no es fácil de creer en los problemas engañosos y mantengamos la situación regional propicio», dijo.

Según él, este paso de seguridad no es solo para la reunión flexible, sino también para mantener la confianza pública porque la seguridad de la reunión del comité especial es muy importante con respecto a los intereses de la comunidad en general, por lo que no pueden ser descuidados.

También invitó a toda la comunidad a apoyar los deberes de la policía.

«Hagamos este impulso como un aprendizaje democrático saludable. La policía de Pati continuará supervisando cada proceso para que funcione con seguridad y pacíficamente», dijo.

