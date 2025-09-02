Estación de policía de Batang-Kodim La educación estudiantil mantiene la paz para evitar la provocación

BATANG (Antara) – La Policía de Batang Resort, Java central, junto con el Comando del Distrito Militar 0736/Batang ofrecen a los estudiantes orientación y educación para mantener la armonía, la paz y no provocar la manifestación que ocurrió recientemente.

El jefe de policía de AKBP Batang, Edi Rahmat Mulyana, en Batang dijo el martes que los estudiantes solo tenían una tarea principal para aprender y desarrollar su interés de talento para construir su futuro.

«Es por eso que le pedimos a un estudiante que aprenda y desarrolle su interés de talento y que conozca la provocación», dijo.

El que fue acompañado por un miembro de Bhabinkamtibmas Aiptu Susanto dijo que la prevención de la delincuencia de la edad escolar era los niños el papel de los estudiantes de los estudiantes para ofrecer ayuda.

«La ayuda de ambos padres es muy importante, por lo que las actividades de los niños son monitoreadas para evitar la delincuencia fuera del hogar», dijo.

El comandante del Comando del Distrito Militar 0736/Teniente Coronel del teniente de Batang Andika Baroto Chrishastantyo dijo que esta actividad educativa y de orientación tiene como objetivo ofrecer una visión nacional y mantener la unidad en los estudiantes de acuerdo con las manifestaciones.

«Esperamos que los estudiantes no sigan la manifestación, y mucho menos saquearlos para no enredarse en un problema criminal. De hecho, enfatizamos que los deberes de los estudiantes deben ser diligentes y centrados en aprender y explorar su potencial», dijo.

Mientras tanto, el Director de la Escuela Secundaria Vocacional del Batang Batang Yayan Haruadi apreció los pasos de la selección de fútbol del Batang PolitiBureau y el Comando del Distrito Militar 0736/Batang al realizar la supervisión de los estudiantes.

«Agradecemos a los miembros de las Polres y al TNI por realizar coaching, con suerte, los niños pueden ser condicionados», dijo.

