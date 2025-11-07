Esta mipyme textil ecológica de Bekasi continúa desarrollándose junto con BRI

Yakarta (ANTARA) – Las empresas textiles ecológicas se están desarrollando cada vez más entre las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME). Una de ellas es Qaniacraft Ecoprint, una empresa propiedad de Aminah Tri Astuti y con sede en Kranggan Permai, Bekasi. Aminah promueve el concepto de moda sostenible y utiliza tejidos con motivos naturales de hojas y tintes vegetales.
Curiosamente, esta idea de negocio comenzó con cosas simples. Aminah descubrió la ecoimpresión por accidente cuando ayudaba a su hijo con las tareas escolares. «A mi hijo le encargaron en ese momento hacer shibori. Cuando busqué referencias en Internet, encontré la técnica de la ecoimpresión. A partir de ahí, la probé yo mismo en casa, aunque el primer intento fracasó porque usé las herramientas equivocadas», dijo.
Este fracaso hizo que se interesara aún más. Durante la pandemia, aprovechó su tiempo en casa para aprender más sobre técnicas de impresión ecológica a través de talleres en línea y una comunidad de compañeros artesanos.
Ahora Qaniacraft produce varios tipos de ropa, como pashmina, prendas de abrigo, chalecos y ropa moderna. Este artículo de tejido natural está elaborado a mano mediante una técnica que requiere mucho tiempo y paciencia.
En el proceso de producción, Qaniacraft Ecoprint utiliza técnicas de coloración natural, todas ellas realizadas de forma manual. Aminah explicó que la ecoimpresión tiene diferentes métodos, como el estampado y el vaporizado.
La técnica utilizada por Qaniacraft lleva bastante tiempo, un máximo de dos a tres semanas. El proceso comienza con un paño blanco que primero se limpia mediante una etapa de lijado para eliminar cualquier residuo de aceite de fábrica. Luego, la tela entra en la fase de mordiente, el proceso mediante el cual se prepara la tela para que pueda absorber adecuadamente los colores naturales.
«Durante la pandemia aprendí mucho de la comunidad. Después de que la situación mejoró, comenzamos a aprender cara a cara y participamos en varias capacitaciones, incluida la administración de empresas y el diseño de motivos. Debido a la pandemia, tuve mucho tiempo en casa para explorar», explicó.
Armada con su experiencia previa en el sector boutique, Aminah comenzó a convertir Qaniacraft en una empresa más enfocada. También participa activamente en diversas exposiciones y desfiles de moda con compañeros profesionales.
Además de desarrollar su negocio, Aminah también formó la comunidad Bekasi Ecoprint Club, que ahora consta de 13 marcas de ecoprint que aprenden unas de otras y se desarrollan juntas. «A menudo organizamos actividades como eco-golpes, desfiles de moda en centros comerciales y exposiciones conjuntas. A través de la comunidad podemos intercambiar experiencias, aprender nuevas técnicas y ampliar nuestra red», dijo.
Para Aminah, Qaniacraft no se trata sólo de emprendimiento, sino también de compartir conocimientos y desarrollar potencial creativo con otras MIPYMES.
Para desarrollar su negocio, Aminah se unió a Rumah BUMN BRI Jakarta a mediados de 2025. Participó en un programa de capacitación e incubación de empresas de tres meses de duración que se centró en el desarrollo de marketing y la digitalización empresarial.
A través del programa BRIncubator, Aminah tuvo la oportunidad de estudiar más profundamente los negocios, especialmente en las áreas de marketing y desarrollo de productos.
«Recibí tres meses de capacitación intensiva centrándome en la estrategia de marketing. Aprendí muchas cosas nuevas, desde identificar el grupo objetivo hasta crear promociones efectivas», dijo.
Mientras participaba en varios programas de coaching en Rumah BUMN BRI, Aminah admitió que sintió un impacto real en el desarrollo de su negocio. «El coaching de BRI es muy útil. Hay muchos conocimientos nuevos, ideas y puntos de vista que no conocía antes. Mi esperanza es que esta tutoría continúe y se intensifique para que realmente beneficie a las MIPYMES», concluye.
En otra ocasión, el secretario corporativo de BRI, Dhanny, dijo que BRIncubator es un programa de capacitación y tutoría dirigido a mipymes, con la asistencia de Rumah BUMN, que ha pasado por un proceso de curación. Este programa se centra en aumentar la capacidad y las capacidades de los actores empresariales para que estén preparados para penetrar en el mercado de exportación.
BRIncubator es una manifestación concreta del compromiso de BRI de ayudar a las MIPYMES a desarrollarse y progresar en el aula. A través de un enfoque de capacitación enfocado y sistemático y tutoría continua, este programa está diseñado para permitir que las MIPYMES crezcan de manera sostenible.
Hasta la fecha, hay 54 casas BRI BUMN repartidas en diferentes regiones de Indonesia y han impartido 17.000 sesiones de formación. “El aumento de la alfabetización, la digitalización y la facilidad de acceso alentarán a las mipymes a fortalecer su competitividad y generar valor agregado en el mercado”, señaló.