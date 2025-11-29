Esta es una estrategia que los estudiantes vocacionales deben tener en la era de la disrupción

Solo (ANTARA) – El Consejo Estudiantil de la Escuela Vocacional de la Universidad Sebelas Maret (BEM SV UNS), a través de la Dirección de Desarrollo de Recursos Estudiantiles, está organizando VOCARE 2025 (Movimiento de Regeneración y Carrera Vocacional) como parte de una serie de programas para fortalecer el carácter vocacional y la preparación profesional de los estudiantes.

Este programa está diseñado para responder a los desafíos del mundo laboral, que está cambiando a un ritmo cada vez más rápido debido a la digitalización, la automatización y la transformación de los sistemas industriales globales.

La directora ejecutiva de VOCARE 2025, Aledya Anastasi, dijo que esta actividad surgió de la urgente necesidad de construir una fuerte mentalidad vocacional entre los estudiantes.

Enfatizó que VOCARE no es sólo un espacio de aprendizaje, sino también un medio para el desarrollo de cuadros, la recuperación de liderazgos y el alineamiento de las competencias de los estudiantes con las necesidades del mundo profesional.

Según él, los estudiantes de formación profesional deben tener fuertes habilidades técnicas, así como preparación mental y de carácter para afrontar los rápidos cambios y las complejas dinámicas industriales.

Espera que la presencia de VOCARE pueda ser un proceso de desarrollo sostenible y tener un impacto real en los estudiantes, tanto en el campus como después de su ingreso al mercado laboral.

En esa línea, el presidente del BEM SV UNS, Rafi Atalla, destacó que VOCARE es un espacio importante para que los estudiantes de formación profesional se empoderen antes de ingresar al mundo profesional.

Él cree que los desafíos en el mundo laboral actual no son sólo la competencia por las habilidades, sino también la resiliencia mental, la flexibilidad de pensamiento y la capacidad de adaptarse al cambio.

A través de esta actividad, espera que los estudiantes puedan adquirir experiencias de aprendizaje relevantes a las necesidades de la industria, al tiempo que fortalecen los valores profesionales como identidad que los distingue de los egresados ​​de otras vías educativas.

Durante la sesión de actividades principales, VOCARE presentó una sesión informativa profesional de Edi Priyanto, practicante senior de capital humano en PT Pelindo Multi Terminal.

En el material titulado “Armado con valores, muévase seguro: prepárese para el mundo después del campus”, Edi describió que el mundo laboral se encuentra actualmente en un entorno inestable, lleno de incertidumbre, complejidad y ambigüedad.

Esta condición surge como resultado de la disrupción tecnológica, la innovación empresarial, la inteligencia artificial y los cambios en el comportamiento industrial.

Destacó que los desafíos actuales son diferentes a los de hace una o dos décadas. Por lo tanto, los estudiantes deben desarrollar competencias que no solo se centren en habilidades técnicas, sino también en habilidades de autogestión y resiliencia mental.

En su explicación, Edi dijo que las habilidades técnicas son sólo una pequeña parte de los factores de éxito de una persona.

Enfatizó que características personales como la integridad, la disciplina, la capacidad de colaborar, la adaptabilidad, la ética de trabajo y los patrones de comunicación son los determinantes clave del éxito de los nuevos graduados.

Muchos estudiantes, afirmó, tienen buenos conocimientos pero no están preparados para afrontar las realidades del mundo laboral, que requieren profesionalismo, constancia, fortaleza mental y capacidad de seguir desarrollándose.

Recordó que el mundo del trabajo no es un escenario para vencer a los demás, sino un espacio para superar consecuentemente las propias limitaciones.

Además, Edi destacó los beneficios de que los estudiantes de formación profesional estén preparados desde el principio a través de un enfoque práctico y un aprendizaje basado en la experiencia industrial.

Sin embargo, enfatizó que estos beneficios sólo entregarán un valor distintivo si van acompañados de un carácter fuerte y una identidad profesional clara.

Según él, los estudiantes deben conocer sus objetivos de vida, comprender la dirección del autodesarrollo y construir conscientemente una trayectoria a través del trabajo, la experiencia de prácticas, la creación de redes profesionales y contribuciones reales.

Edi concluyó su presentación con el mensaje de que el futuro no lo ganan quienes sólo dominan el conocimiento, sino quienes están dispuestos a aprender toda su vida, son adaptables y tienen un carácter fuerte.

Invitó a los estudiantes vocacionales a prepararse no sólo como egresados ​​que buscan empleo, sino también como personas profesionales que aportan beneficios y contribuyen a las organizaciones, la sociedad y el país.

Al organizar VOCARE 2025, la Escuela Vocacional de la UNS espera formar una generación profesional que no solo sea competente y lista para trabajar, sino que también tenga capacidad de lucha, ética y carácter como futuros profesionales.