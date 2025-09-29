Espiritualidad de la Fundación de Liderazgo de la Escuela Católica

MAGELANG (Antara) – La espiritualidad del liderazgo de la escuela católica es una base importante de las apelaciones misioneras que deben ser bien entendidas por los clientes de las escuelas católicas, dijo el presidente de la arquidiócesis de Semarang (rápida) Fernando Hindiarto.

«La espiritualidad del liderazgo de la escuela católica como base de la misión llama que distinguen su papel en comparación con otros directores escolares», dijo en un lanzamiento rápido en Magelang el lunes. Snel es una de las instituciones en la Arquidiócesis de Semarang (KAS) que trabaja en el campo de la educación.

Dijo esto en las actividades de transformación y capacitación de la escuela católica, 26-28 de septiembre de 2025, en el Centro Pastoral Sanjaya Muntilan, Regencia de Magelang con 94 participantes vinieron de efectivo, Purwokerto Diócesis, Diócesis Malang, Bogor-Bisdiocese, Padang Diocese y Diócesis.

Los participantes en la actividad consisten en gestión de cimientos, principios escolares y maestros. La actividad como el segundo grupo después del primer grupo en mayo de 2025.

Además, el padre CB Mulyatno (Profesor de Educación en la Universidad de Sanata Dharma Yogyakarta), el padre Singgih Guritno (Director de la Escuela de Teresiana Semarang) y una serie de la Educación de la Universidad de Sanata Dharma, Tarsisius Tarsisius Tarsisius Cahya Widiyanta, Albert Harimurti y Risang Baskara.

The activity was opened by the head of the Pastoral Development Unit (UPP) of father denying Sulistiawan Cash Education, while the facilitators supplied the material, including the spirituality of Catholic education, pedagogy of hope, transformative educational paradigms, school management transformation, and educational technology.

Ferdinand dijo que el aspecto católico estaba engrosado por los documentos de la iglesia sobre la misión de la educación, a saber, la educación gravissimum.

El catolicismo, dijo, no es solo una identidad escolar, sino un aspecto completo y el proceso de gestión.

«Nuestra tarea es traer eventos de aprendizaje para los estudiantes al aula», dijo.

El padre Mulyatno enfatizó la importancia de la función de la Fundación de Educación Católica como un servidor comunitario y determinando la dirección de las instituciones educativas.

«La base es crecer juntos como una comunidad de la iglesia», dijo.

Tarsisius Sarkim invita a la gerencia de la fundación a compartir buenas prácticas y problemas en la construcción de una comunidad de aprendizaje con los maestros, mientras que el padre Singgih Guritno enfatizó eso relacionado con los aspectos de la comunidad de aprendizaje que se promocionaban entre sí.

Además, Rohandi invitó a los participantes a realizar la importante tarea del maestro al presentar la pedagogía de la esperanza, incluido el diseño y la práctica para encontrar cambios que distinguen sus viejos paradigmas de los nuevos paradigmas que son más fundamentales, contenedores y transformadores.

Risang Baskara recordó a los maestros que no fueran encarcelados para colocar la tecnología como un objetivo, porque lo más importante en el proceso educativo es la interacción de los maestros con los estudiantes.

«Lo que es más importante es la interacción con los estudiantes. No solo como medio de transferencia de material, sino que no tiene un impacto transformador», dijo.

En esa actividad, Tarsisius Sarkim y HJ Sriyanto llevaron al maestro a llevar a cabo adecuadamente la transformación de la educación y medidas por la evaluación y luego operaciones con un plan siguiente.