CILACAP (Antara) – Esa mañana la brisa marina soplada suavemente de Segara Anakan, con un aroma de sal mezclado con lodo húmedo que era típico en la costa de la aldea de Kutawaru, distrito de Cilacap Tengah, regencia de Cilacap, Java central.

El rebaño de bajo vuelo en la superficie del agua, a veces tal vez en una exuberante rama de manglares. Bajo el canto de los pájaros y las olas, un hombre con camisas azul oscuro corría casualmente a lo largo del puente de bambú. Él es Naswan (56), presidente del grupo Sida Asih, quien ha sido el frente durante años para proteger el bosque de manglares en esta área.

«En el pasado hay desnudo aquí. El país es aplastado por el desgaste cada año a las casas de los residentes», recuerda, señalando el país que ahora está cubierto de manglar la vegetación.

La historia de Naswan comenzó con su padre fallecido, Kartosaryan, quien comenzó a plantar manglares en un área de 2 hectáreas en la década de 1990 y en ese momento el objetivo principal era simple: mantener el desgaste para que el país de la aldea no desapareciera en el mar. Las semillas se plantan con equipos improvisados, el mantenimiento se lleva a cabo manualmente, incluso los centros de guardería se realizan en la página de inicio.

El trabajo duro ha valido la pena lentamente. El servicio marítimo luego ayudó a comercializar semillas a diferentes regiones, como Pekalongan, Semarang y Yogyakarta.

Sin embargo, este esfuerzo de conservación solo se organizó en 2016 en un grupo formal llamado Sida Asih, que consta de nueve personas. Ahora el número de miembros ha aumentado a 32 personas, que consta de 15 hombres y 17 mujeres.

El Grupo Sida Asih administra el área que ahora se conoce como Simanja Mangrove Tour (conservación de Jagajati). Aunque el área turística es de solo 2 hectáreas, su programa de conservación de la naturaleza incluye un total de 45 hectáreas de bosques de manglares en Kelurahan Kutawaru.

Los tipos de manglares que crecen aquí son variados, que van desde Rhizophora mucronata, Rhizophora apiculata, Bruguieraa Ceriops. Esta vegetación se convierte en un hábitat natural para diferentes animales, desde cangrejos de mangle, peces pequeños hasta aves migrantes.

«En el pasado, los pájaros, los cangrejos eran difíciles de encontrar. Ahora los pájaros no solo vinieron aquí, también se criaban», dijo Naswan con una sonrisa.

Además de la preservación, esta área se convirtió en un Centro de Educación Ambiental. Paud -Hildren a estudiantes como IPB y Jenderal Sedirman University estudiaron directamente en el ecosistema de manglares.

Para los residentes de Kutawaru que son predominantemente pescadores y agricultores estacionales, la retención de manglares ofrece beneficios económicos reales. A través de las guarderías, lograron vender alrededor de 200 mil semillas fuera del área en 2020.

Además, nacieron varias unidades de negocios basadas en negocios, como Farmers Women’s Group (KWT), el banco de basura, en el grupo de pesca «Pepes Sega Soy Sauce» que procesó productos marinos. Los turistas que vienen están sujetos a un boleto de entrada de RP. 5,000 por persona, y los resultados se utilizan para los costos grupales y los costos de mantenimiento.

«Los que solían estar desempleados tienen actividades.

Los bosques de mangle en Kutawaru no solo son beneficiosos para los lugareños, sino también para los ecosistemas costeros en su conjunto. Esta vegetación será un fuerte natural que protege la tierra contra el desgaste y las altas olas, en el hogar para la biodiversidad, así como los abusorbers de carbono significativos.

Según Naswan, un manglar puede soportar un máximo de 10 especies animales y 1 hectárea de manglares pueden absorber aproximadamente 4.500 toneladas de dióxido de carbono.

Estos datos están de acuerdo con el programa del «Segoro Magari» central del gobierno provincial central de Java, que fomenta plantas masivas de manglares para la limitación del cambio climático.

Aunque el éxito del grupo Sida Asih debe ser apreciado, existen desafíos y la regeneración son uno de los problemas más importantes, porque todos los miembros del grupo son actualmente los ancianos. Los jóvenes en Kutawaru tienden a migrar fuera de la región o incluso en el extranjero, como Japón y Corea.

«Me temo que no habrá sucesores. Es por eso que invitamos a los escolares a participar en la siembra y el cuidado de los manglares», dijo Naswan.

Transparencia y unión

El principio de transparencia es la base más importante de este grupo. Cada ingreso y gasto de Rupiah se discute abiertamente en las reuniones de miembros regulares.

«El dinero es sensible. Por lo tanto, todos tienen que saberlo, por lo que no hay sospecha», dijo.

Además de la transparencia, la solidaridad también es una clave. Cada programa se lleva a cabo en cooperación mutua, que van desde las plantas hasta la garantía de que el árbol que se plantan realmente sobrevive.

Para Naswan, Mangroven es una herencia cuyo valor va mucho más allá de los beneficios económicos. «Cuando plantamos un árbol, damos vida a nuestros hijos y nietos, incluso a aquellos que aún no han nacido», dijo.

Los miembros del Grupo Sida Asih verificaron la condición de las plantas de manglar en la reserva natural de Magrove Jagapati (Simanja), Jagapati Hamlet, Village de Kutawaru, Distrito Cilacap Tengah, Regencia de Cilacap, Central Java, miércoles (8/13/2025). Antara/Sumarwoto

Los esfuerzos de Sida Asih para obtener el apoyo de diferentes partidos, uno de los cuales es Pt Ptamina Patra Niaga Java regional, Java central, en particular el Cilacap -terminal integrado, fue a través del Simanja (Programa de Conservación Jagapati de Conservación Mangrove).

El gerente del área de Pertamina Communication y CSR Patra Patra Niaga Regional Java en el medio de Taufik Kurniawan dijo que el programa se había implementado hace unos años y fue declarado oficialmente un programa de salida en 2024

«Nuestro principio, un máximo de cinco años, la comunidad ha sido independiente. Si es independiente, pueden desarrollarse y compartir su conocimiento», dijo.

El programa Simanja incluye centros de guardería, cultivo de rascado, procesamiento de manglares para productos como jarabe y bocadillos. El grupo fomentado incluso ha podido colaborar con fiestas privadas, como uno de los hoteles en Cilacap, para comercializar paquetes de tour educativos.

Pertamina invirtió alrededor de Rp1.2 mil millones para este programa, en el que la eficiencia social en las inversiones (SROI) alcanzó 1.27 veces o alrededor de Rp1.6 mil millones.

En 2024, Simanja lanzó una innovación digital Simanja.id, con la cual las personas pueden plantar manguladas casi a través de la tecnología realidad virtual (Viernes) entonces realidad aumentada (Arkansas).

«Los usuarios eligen la ubicación, compran semillas y luego obtienen Geotaje Con ciertas coordenadas. Las plantas son realizadas por granjeros de manglar de acuerdo con la ubicación elegida «, explicó Taufik.

Esa tarde, la luz del sol penetró entre las hojas de mangle y reflejó el color dorado en la superficie del agua. Las aves regresan al nido, los pequeños cangrejos se mueven entre raíces resistentes. La imagen es una prueba clara de que durante décadas el trabajo duro no es en vano.

Para el grupo Sida Asih, cada semilla plantada es una promesa. Promete la tierra, un árbol, un ecosistema, que proteja un futuro.