Especialista especialista en el Hospital Regional de Kudus en el programa de juego

KUDUS (Antara) – Hospital General Regional (RSUD) Dr. Lookmono Hadi Kudus, Central Java, también logró usar tres médicos especializados en la obra especialista (juego) y un programa gratuito de control de salud para servir a la comunidad en Glagahwaru -Dorp, distrito de Kudus, distrito de Kudus, distrito de Kudus.

«Los tres médicos especializados que sumergimos para seguir el programa Sersersing lanzado por el gobernador de Java Central, a saber, pediatras, especialistas en Obsgyn y especialistas en medicina interna», dijo el director del Dr. Lookmono Hadi Abdul Hakam en Kudus, el martes.

Reveló que el programa de juego tuvo lugar hoy (8/19) en el Salón de la Villa de Glagahwaru, Distrito de Undeaan, Kudus Regency.

Al abrir el servicio gratuito, el Hospital Regional de Kudus también trabaja junto con la Oficina de Salud y Puskesmas Undaan.

«Si hay pacientes en el campo que deben ser remitidos al hospital, también estamos listos para facilitarlo», dijo.

El jefe de los Servicios y las Fuentes de Salud de la Oficina de Salud de Kudus Regency, Amad Mochamad, agregó que el programa de juego y CKG en la aldea de Glagahwaru fue muy bienvenido con los residentes.

Señaló que cientos de residentes estaban presentes. A saber, 10 niños pequeños, 61 edad productiva, dos tuberculosis sospechosas (TB), ocho mujeres embarazadas y 19 personas mayores.

La actividad realizada en el salón de la sala del pueblo de Glagahwaru se dividió en cuatro servicios. El primero consta de 10 servicios especializados para niños, Acht Obyn Services, dos TB de detección, 90 evaluación para la atención de salud mental.

«Para los servicios de Obsgsia y Niños hay personas a las que se hace referencia. Para los niños hay tres personas y mujeres embarazadas, hay cinco personas. Agradecemos, este programa de ortografía está de acuerdo con el programa del Sagrado Regente para acercar los servicios a la comunidad, la esperanza es la visión y la misión de realizar un santo sano, también realizado.

Pediatra RSUD Dr. Lookmono Hadi Kudus Arif faiza, sp. Un afirmado estar orgulloso de participar en el programa electivo. Debido a que este programa tiene muchas partes positivas, a saber, los servicios de médicos especializados más cercanos a los residentes.