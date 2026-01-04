ESDM revela la causa del hundimiento del terreno en Blora

Blora (ANTARA) – El fenómeno del hundimiento de la tierra en los distritos de Banjarejo y Tunjungan, Blora Regency, Java Central, es causado por la condición del suelo saturado de agua debido a las fuertes lluvias, dijo Hadi Susanto, jefe interino del departamento del Servicio ESDM de la región de South Kendeng Blora.

«El suelo aluvial alrededor de las cuencas fluviales (DAS) se satura fácilmente con agua, de modo que cuando llueve mucho, el agua llena las grietas del suelo, aumentando la carga y eventualmente provocando hundimientos o movimientos del suelo», dijo el domingo en Blora.

Reveló que geológicamente no se han encontrado fallas activas en la zona afectada.

Según él, incidentes similares se produjeron a menudo en las zonas vecinas a los arroyos de los ríos. Los movimientos del suelo suelen ser más visibles en la temporada de lluvias que en la seca.

En cuanto a otras causas sospechosas, como la perforación de aguas subterráneas, consideró que el impacto es pequeño e insignificante. Incluso cuando hay influencia, normalmente se debe a la sobreexplotación.

«Hasta ahora, el uso de aguas subterráneas en Blora Regency sigue siendo relativamente mínimo», dijo.

Dijo que aún no están disponibles mapas detallados de posibles movimientos de tierras.

Sin embargo, su partido está abierto a posibilidades si el gobierno de la regencia de Blora lleva a cabo más investigaciones.

En el futuro, el manejo intersectorial se coordinará con el Servicio PUPR, el Equipo de Coordinación de la Gestión de Recursos Hídricos (TKPSDA) y el Centro de Cuenca del Río Pemali Juana (BBWS), ya que la cuenca está bajo la autoridad de los organismos pertinentes.

Se recomienda a la población que informe inmediatamente sobre hundimientos de terreno potencialmente peligrosos para que se pueda realizar un seguimiento integrado.

Agung Triyono, miembro del Equipo de Respuesta Rápida (TRC) de BPBD de Blora Regency, dijo que el movimiento terrestre había afectado las casas de algunos residentes. Tres casas resultaron afectadas en el distrito de Banjarejo, mientras que dos casas resultaron dañadas en el distrito de Tunjungan.

«Las zonas afectadas incluyen las aldeas Buluroto y Kalau», dijo.

Explicó que en el distrito de Tunjungan, el movimiento de tierras tuvo lugar en Dukuh Ngetrep, Close Village el viernes (1/2). Este incidente provocó un hundimiento de 15 a 30 centímetros con una longitud de grieta de aproximadamente 100 metros.

«Las casas de dos residentes sufrieron daños moderados y otras tres casas estaban amenazadas. Dos casas con daños moderados pertenecían cada una a Djaiz y Suyatno con una pérdida total estimada de 16 millones de IDR», dijo.

En el distrito de Banjarejo, el lunes (22/12) se produjo un movimiento de tierras en Dukuh Sambiroto, aldea de Buluroto. El hundimiento alcanzó aproximadamente 50 centímetros con una longitud de grieta de aproximadamente 200 metros. Hasta ahora, el movimiento de tierras sigue disminuyendo a un ritmo de unos dos centímetros por día.

«En ese lugar, las casas de tres residentes sufrieron daños moderados, cada una de ellas propiedad de Sriyono, Janarto y Sayid, con pérdidas totales estimadas en 30 millones de IDR», dijo.

El BPBD de Blora Regency hizo un llamamiento a las personas que viven en zonas propensas a desastres para que aumenten su vigilancia, especialmente durante largos períodos de fuertes lluvias, ya que la probabilidad de deslizamientos de tierra y posteriores deslizamientos de tierra sigue siendo bastante alta.