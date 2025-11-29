Escuela Vocacional Undip organiza World Class Practitioner 2025

Semarang (ANTARA) – El Departamento de Información y Cultura, Escuela Vocacional de la Universidad Diponegoro (SV Undip) celebró recientemente la actividad World Class Practitioner 2025

Bertemakan “Del campus a la industria global: fortaleciendo la competencia profesional para una Indonesia más fuerte”.

El núcleo del evento es un seminario fuera de línea y una discusión interactiva que muestra a profesionales globales para brindar a los estudiantes una comprensión de la competencia técnica, la comunicación intercultural y la ética laboral internacional.

En el material principal, el especialista comparte su carrera de 30 años en la industria del calzado, así como consejos para desarrollar una mentalidad para el éxito en corporaciones multinacionales (MNC), como flexibilidad, habilidades lingüísticas y adaptabilidad.

El director ejecutivo, Alfin Rosyidha, S.Pd., MA, dijo que la persona clave para la actividad fue Catur Cahyo Wibowo, SE, ingeniero senior de fabricación en PT. Nike Indonesia – Converse FTW. Tiene una amplia experiencia desde 1994 en diversas empresas como Adidas, Converse y Nike.

Los participantes del seminario, concretamente los estudiantes de la Escuela Profesional Undip (especialmente los programas de estudio D4 de Lenguas Extranjeras Aplicadas y D4 de Información y Relaciones Públicas), participaron con entusiasmo en este evento tan importante para ellos.

Este evento también apoya la visión de Undip como una universidad de clase mundial y refuerza la relevancia de la educación vocacional para las necesidades de la industria global. Porque el mundo laboral actual exige graduados que no sólo tengan habilidades técnicas, sino que también tengan competencia global y capacidad de adaptarse a un entorno multinacional.

El formato de las actividades del evento se presenta en forma de seminario participativo donde los estudiantes tienen un diálogo directo con los profesionales.

Catur Cahyo Wibowo enfatizó la importancia de la flexibilidad, la comunicación efectiva y el dominio del idioma inglés como clave para la supervivencia en una empresa multinacional.

Se aconseja a los estudiantes que estudien la cultura empresarial, creen redes y aprendan de los errores.

En esta ocasión, el ponente compartió el principio de “Diviértete en lo que haces, crea una zona de confort y desafíate a ti mismo” y la importancia de escuchar para tomar la decisión correcta.