Es posible que llueva en el centro-sur de Java alrededor de la víspera de Año Nuevo

Cilacap (ANTARA) – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) predice la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en la parte sur de Java Central (Java Central) en la víspera de Año Nuevo.

Teguh Wardoyo, jefe del Equipo de Trabajo de Servicios de Datos y Difusión de Información de BMKG en la Estación Meteorológica ANGKAL Wulung Cilacap en Cilacap, dijo el miércoles que es posible que llueva desde el miércoles (31/12) por la tarde hasta la noche a medida que aumenta la actividad atmosférica en el área.

«Existe la posibilidad de lluvias ligeras a moderadas entre la tarde y la noche, por lo que se recomienda a la gente que permanezca alerta durante las actividades al aire libre», dijo Teguh Wardoyo.

Dijo que la temperatura del aire en la región sur de Java Central durante este período se estima en alrededor de 25 a 32 grados Celsius, con una humedad de 64 a 93 por ciento, mientras que el viento generalmente sopla desde el oeste a velocidades de 5 a 20 kilómetros por hora.

Según él, estas condiciones climáticas deberían ser una preocupación para las personas que celebran la Nochevieja, especialmente para aquellos que planean realizar actividades en espacios abiertos o viajar de noche.

Además de la posibilidad de lluvia, dijo, BMKG también advirtió sobre la posibilidad de olas altas en las aguas al sur de Java Central, y se estima que la altura de las olas en las aguas al sur de Cilacap alcanzará un rango de 2,5 a 4 metros, lo que entra en la categoría alta.

«Se recomienda a las personas que celebran el Año Nuevo visitando la playa, especialmente en la zona de Cilacap, que aumenten su vigilancia ya que las olas del mar tienen el potencial de ser altas», dijo.

Mientras tanto, dijo, la altura de las olas en las aguas al sur de Kebumen y en las aguas al sur de Purworejo se estima en 1,25-2,5 metros o en la categoría media.

Según él, las condiciones previstas para el sábado (1/3) siguen siendo riesgosas para el turismo costero y las actividades marítimas tradicionales.

Dijo que el viento en las aguas del sur de Java Central generalmente sopla del suroeste al noroeste a velocidades que oscilan entre 2 y 20 nudos.

«Estas condiciones de viento también han contribuido al aumento de la altura de las olas en las aguas al sur de Java Central. Instamos al público, a los pescadores y a los profesionales del turismo marítimo a continuar monitoreando la información meteorológica y las alertas tempranas del BMKG, y priorizar la seguridad al celebrar la víspera de Año Nuevo», dijo Teguh Wardoyo.

