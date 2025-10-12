Erick Thohir se disculpa – ANTARA News Java Central

Yakarta (ANTARA) – El presidente general de la Asociación Indonesia de Fútbol (PSSI), Erick Thohir, se disculpó con todos los elementos de la sociedad indonesia por el hecho de que la selección nacional de Indonesia no se haya clasificado para la Copa del Mundo de 2026 después de una estrecha derrota por 0-1 ante Irak.

«Pedimos disculpas por no poder hacer realidad el sueño (de Indonesia) de participar en el Mundial de 2026», escribió Erick Thohir en su cuenta de redes sociales monitoreada en Yakarta el domingo.

La selección de Indonesia ciertamente no logró clasificarse para la Copa del Mundo 2026 después de perder ante Irak con un marcador final de 0-1 en la cuarta ronda de clasificación para la Copa del Mundo 2026 en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, el domingo por la mañana WIB.

Anteriormente, Indonesia perdió 2-3 en el partido contra Arabia Saudita.

Erick Thohir expresó su gratitud a los aficionados, jugadores y funcionarios que trabajaron duro para llevar a Indonesia a la cuarta ronda de clasificación para la Copa del Mundo 2026, que también es la primera en la historia de Indonesia.