Equipo SAR se centró en la búsqueda de víctimas del deslave de Cilacap en dos puntos en el noveno día

Cilacap (ANTARA) – Equipo búsqueda y rescate El SAR conjunto (SAR) se centró en la búsqueda de víctimas del desastre del deslizamiento de tierra en la aldea de Cibeunying, Cilacap Regency, Java Central, en dos puntos lugar de trabajo Al noveno día de la operación SAR, tres residentes fueron encontrados aún enterrados.

Al amanecer del noveno día de operaciones SAR por el desastre del deslizamiento de tierra en la aldea de Cibeunying, distrito de Majenang, regencia de Cilacap, el equipo conjunto centró su búsqueda en dos puntos principales para encontrar los restos de las víctimas aún enterradas.

«El equipo continúa trabajando duro para optimizar todos los recursos disponibles para acelerar la búsqueda de víctimas», dijo el viernes el coordinador de la misión SAR (SMC), Muhammad Abdullah, en la aldea de Cibeunying, distrito de Majenang, Cilacap.

Dijo que durante la operación SAR realizada desde el jueves (13/11), veinte víctimas fueron encontradas muertas, mientras continúa la búsqueda de otras víctimas.

De hecho, el octavo día de operaciones SAR se prolongó hasta la tarde del jueves (20/11).

Según él, la búsqueda se centró en los lugares de trabajo A-1 y B-1 con la ayuda de drones, perros rastreadores, alcons y equipo pesado.

Hizo hincapié en que el equipo conjunto SAR estaba trabajando lo más duro posible, dando prioridad a la seguridad del personal.

«Pedimos oraciones y apoyo de la comunidad para que las víctimas restantes puedan ser encontradas y evacuadas rápidamente», dijo Abdullah.

Lea también: Kabasarnas continúa la evaluación de la búsqueda de víctimas de deslizamientos de tierra en la aldea de Cibeunying, Cilacap