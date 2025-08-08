Equipo de servicio UMS Entrenamiento de estudiantes de SMK Muhammadiyah Kartasura Producción de revistas digitales basadas en el sitio web

SUKOHARJO (Antara) – El equipo de servicio de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) ha celebrado un servicio al brindar capacitación para estudiantes de Escuela Vocacional Muhammadiyah Kartasura, Sukoharjo Regency, Central Java para producir revistas digitales con sede en el sitio web.

El jefe del equipo de dedicación, el Dr. Main Sufanti, M.Hum., En Solo, dijo el jueves que la actividad tenía como objetivo fortalecer la alfabetización digital y el periodismo en SMK Muhammadiyah Kartasura.

Dijo que este servicio fue una serie de actividades del programa de empoderamiento del programa de asociación comunitaria con el refuerzo de títulos de la alfabetización del periodismo digital basado en la revista escolar como una forma de empresarios en la economía digital en la era de la economía digital.

El equipo consta de los Dres. Agus Budi Wahyudi, M.Hum., Umi Fadlilah, St, M.eng., Ph.D., Olivia Septiana Sceyo Wijayanti Shandy Yusril Fadlullah y Muhammad Surya Fadlilah y Eko Purnomo Field Team, S.PD., M.PD. Este programa está financiado por el Ministerio de Educación y Tendiktek a través del número de contrato 006/LL6/PM/AL.04/2025; 120.2/a.3-III/LPMPP/V/2025.

Main dijo que el taller, al que asistieron docenas de estudiantes de diferentes especialidades, para equipar a los participantes con habilidades periodísticas básicas, como escribir noticias, hacer artículos, entrevistas, para procesar técnicas. No solo eso, los estudiantes también se introducen en el software de diseño gráfico y las plataformas de publicación digital amigas de los usuarios.

«Antes de esta capacitación, SMK Muhammadiyah Kartasura tenía una revista digital para la primera edición de Mukuzine Volume 1 publicada y fue accesible a través de la página https://smkmuka.com/mukazine- Volumen-Disi-1/», dijo.

Main Sufanti dijo que esta revista digital está planeada para contener varios contenidos interesantes, que van desde actividades escolares, rendimiento de los estudiantes, opiniones, literatura, tecnología y secciones empresariales. Todo el contenido será producido juntos por estudiantes, con la guía de maestros y profesionales de los medios que estuvieron presentes como oradores en la capacitación.

El director de la Escuela Vocacional Muhammadiyah Kartasura apreció enormemente esta actividad. Con esta actividad, se espera que los estudiantes tengan capacidades de alfabetización y emprendimiento en su futuro.

«Con suerte, con esta dedicación, los estudiantes de la Escuela Vocacional Muhammadiyah Kartasura pueden convertirse en grandes personas y pueden aprovechar esta actividad», dijo.

Antes de ingresar al material sufantí más importante, dio una dirección relacionada con la actividad. Dijo que esta actividad era una forma de servicio comunitario que se espera que tenga un impacto en los estudiantes de SMK Muhammadiyah Kartasura.

«Espero que todas estas actividades puedan seguirse bien y que puedan beneficiarse de su vida futura», dijo.

La siguiente actividad es la presentación del material suministrado por diferentes altavoces. Uno de ellos Dres. Agus Budi Wahyudi, M.Hum. Que los principios básicos de los principios básicos periodísticos, la introducción de conceptos periodísticos, el proceso de recopilación, procesamiento, transmitido, la difusión de noticias y la importancia de la precisión y la objetividad.

Persona de recursos Umi Fadlilah, St, M.eng., Ph.D. Directrices para escribir material de revista digital y PDF a FLIPTML5, pautas para compilar contenido, administrar la apariencia de revistas, hacerlo en revistas digitales interactivas basadas en HTML5. Además, Eko Purnomo, S.PD., M.PD. Con un código ético periodístico, el principio de moralidad y profesionalismo de los periodistas para mantener la integridad y credibilidad de los medios.

Otra persona de recursos, Muhammad Surya Fadlilah, dio material de diseño de revistas con la aplicación CorelDraw, la tecnología para crear un diseño de revista profesional con la ayuda del diseño de vectores. Luego, Shandy Yusril Fadlullah ofrece fácilmente sitios web para hacer sitios web para periodismo digital, utilizando plataformas sin codificar como WordPress y Google Sites para publicar revistas digitales en la escuela en línea.

Cada sesión de taller está equipada con práctica directa, que van desde el diseño del uso de un lienzo, luego se descarga y se recopila a la Sra. Sadiyah. Después de que se ha entregado todo el material, los participantes participaron en la prueba posterior para medir un aumento en el concepto.

El entusiasmo de los participantes parecía alto durante las actividades que tuvieron lugar el 6 de agosto de 2025. Los participantes no solo aprenden la teoría periodística, sino que también practican de inmediato. En el futuro, se espera que esta revista se convierta en un lugar para la expresión, así como un medio de información escolar oficial que respalda la apertura y la creatividad de los estudiantes.

Además, se espera que esta capacitación capacite al emprendimiento estudiantil a través de la alfabetización, por ejemplo, realizando anuncios de servicio de acuerdo con la experiencia de los estudiantes. Al combinar la tecnología y el espíritu de la alfabetización, SMK Muhammadiyah Kartasura muestra su dedicación a la creación de un sistema ecológico de aprendizaje adaptativo al tiempo.