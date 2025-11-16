Equipo conjunto SAR acotó sector de búsqueda de víctimas de deslizamientos de tierra en Cilacap

Cilacap (ANTARA) – El equipo conjunto SAR en el cuarto día de operaciones de deslizamiento de tierra en Cibeunying Village, Cilacap Regency, redujo el sector de búsqueda, centrándose en dos sectores y cuatro lugar de trabajodespués de que el área anterior se haya considerado completa y se hayan evaluado todos los elementos prioritarios.

El jefe de la oficina de Cilacap SAR, Muhammad Abdullah, en la aldea de Cibeunying, distrito de Majenang, Cilacap Regency, Java Central, dijo el domingo que la reducción del plan se llevó a cabo porque el sitio de trabajo A3 se había completado y se habían encontrado todas las víctimas en ese momento.

«Hoy (16/11) la búsqueda se centró en los Sectores A y Sector B, en los sitios de trabajo A1, A2, B1 y B2 respectivamente. Desplegamos 21 excavadoras, 17 herramientas compresoras, nueve perros rastreadores y más de 600 efectivos», dijo.

Dijo que en el sitio de trabajo A1 y A2 en Cibuyut Hamlet hay seis víctimas más en la búsqueda, mientras que en el sitio de trabajo B1 y B2 en Tarukahan Hamlet también hay seis víctimas en la búsqueda.

Según él, una evaluación de campo a las 05:30 WIB por parte de Basarnas, TNI, Polri y otros elementos SAR confirmó que los puntos de búsqueda no habían sido modificados.

«Cada lugar de trabajo con una superficie de 500 metros cuadrados. «Si hay un desplazamiento de uno o dos metros, la zona del plan operativo todavía está bajo control», afirma.

Mientras tanto, el teniente coronel Andi Aziz de Dandim 0703/Cilacap dijo que las condiciones climáticas representaban un obstáculo ya que las fuertes lluvias que se produjeron el sábado por la noche (15/11) provocaron que el sitio se inundara y el suelo se convirtiera en papilla.

«Esto supone un desafío para nosotros, por lo que la coordinación entre los equipos debe ser más sólida», afirmó.

Dijo que el apoyo a equipos pesados ​​continúa ampliándose, incluidas tres excavadoras PC200 del Gobierno de Cilacap Regency (Pemkab).

«Esperamos que la búsqueda sea rápida y completa. Esperamos que se puedan encontrar las doce víctimas (no las diez como se informó anteriormente) que aún están enterradas», dijo.

El desastre del deslizamiento de tierra ocurrió el jueves (13/11), alrededor de las 7 p.m. WIB, y enterró varias casas de residentes en Tarukahan Hamlet y Cibuyut Hamlet, Cibeunying Village, Majenang District, Cilacap.

Según la recopilación temporal de datos después del incidente, el número total de víctimas fue de 46 personas, de las cuales 23 sobrevivieron, dos murieron y 21 personas fueron reportadas como desaparecidas.

El deslizamiento de tierra dañó 12 casas y amenazó a otras 16 en un área de aproximadamente 6,5 hectáreas. El material de los deslizamientos de tierra enterró asentamientos y provocó hundimientos de hasta 2 metros de profundidad y grietas de hasta 25 metros de largo.

En el segundo día de búsqueda, el viernes (14/11), el equipo SAR encontró una víctima fallecida. Además, en el tercer día de búsqueda, el sábado (15/11), se encontraron ocho víctimas muertas, quedando doce víctimas en la búsqueda.

Lea también: El gobierno provincial de Java Central añade equipo pesado para acelerar el manejo de deslizamientos de tierra en la aldea de Cibeunying, Cilacap