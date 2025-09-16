Entrada del inversor de Timteng, PT Kristalin Eka Lestari Tenta Tenta Acuerdo provisional en Dubai

SEMARANG (Antara) – PT Kristalin Eka Lestari (PT Kel) ha firmado oficialmente el «acuerdo provisional» con los inversores de los Emiratos Árabes Unidos, que es un paso importante que ofrece grandes oportunidades para la entrada de más inversiones en el este de Indonesia.

En la firma, PT Kel estuvo representado por Ronald Ryrig Tambunan, como el CEO de Crystalline, el LLC – Dubai, mientras que los inversores de Dubai fueron representados por el CEO del grupo digital de la Sharia Sr. Khalifa Aljaziri Alhehhi.

«Con la confianza dada a PT Kel, esperamos que este paso sea una puerta de entrada para que más inversores del mundo árabe ingresen a Indonesia», dijo el vicepresidente PT Kel Ronald Rybunan, en un comunicado en Semarang el martes.

Este acuerdo estratégico se alcanzó durante el evento del Foro de Inversión de Indonesia (IIF) 2025 del 2 al 3 de septiembre de 2025 en Palazzo Versace Ballroom, Al Jaddaf -Dubai.

«Este año nos estamos centrando en las inversiones de Medio Oriente de USD 35 millones para apoyar la expansión de la compañía de PT Kel», dijo.

Durante el proceso de diligencia debida y una visita a la ubicación, PT Kel enfatizó su dedicación para dar prioridad al buen gobierno corporativo (GCG) y garantizar todas las fases de acuerdo con las regulaciones aplicables en Indonesia.

Para dar a los inversores una sensación de seguridad, dijo, la estructura de inversión utilizará la compañía SPV que se ha redactado en Dubai.

Se cree que el mecanismo puede aumentar la confianza y al mismo tiempo fortalecer la posición de Indonesia a los ojos de los inversores globales.

«Indonesia es un país con un potencial extraordinario, especialmente en el sector y la sostenibilidad basados ​​en la sharia. Vemos que PT Kel tiene la misma visión que nosotros, y este es el comienzo de la cooperación estratégica a largo plazo», dijo el CEO del grupo digital sharia, el Sr. Khalifa Aljaziri Alhehhi.

Mientras tanto, el cónsul económico del Consulado General de Indonesia en Dubai Denny Lesmana expresó su aprecio por la firma del «Acuerdo Provisional».

«El consulado indonesio -General apoya los pasos de PT Kel para atraer a los inversores de Dubai. Estamos seguros de que esta inversión tendrá un efecto positivo, no solo para la compañía, sino también para las relaciones económicas entre los indonesios -AEEA», dijo.

Representantes del Consulado General de Indonesia en Wicaksono del Consulado de Indonesia -General agregaron que el acuerdo mostró que las oportunidades de inversión en Indonesia están obteniendo cada vez más el reconocimiento internacional.

«Estamos listos para apoyar para que esta colaboración funcione sin problemas de acuerdo con las regulaciones aplicables», dijo.

También presente en la firma, incluido el PT Kel Muhammad Junaidi Comisionado, director ejecutivo de PT Kel Dikky Agung Pamungkas y Director Ejecutivo de PT Kel Christine Yuwono.