En Kudus se están construyendo edificios cooperativos en 78 aldeas

Kudus (ANTARA) – La construcción del edificio de la Aldea Roja y Blanca/Cooperativa Kelurahan (KDKMP) en Kudus Regency, Java Central, está actualmente en marcha en 78 aldeas repartidas en varias áreas de Kudus.

«El número sigue aumentando, ya que anteriormente 71 aldeas se han convertido ahora en 78 aldeas que ingresan a la fase de desarrollo del KDKMP», dijo el domingo en Kudus el comandante de Kodim (Dandim) 0722/Kudus, el teniente coronel Arh Yuusufa Allan Andreasie.

De las docenas de aldeas en fase de desarrollo, dice, el objetivo de finalización de cada sitio varía dependiendo de cuándo comienza la construcción.

Su objetivo es completarlo en aproximadamente 90 días desde el inicio de la construcción.

“Si Dios quiere, nuestro objetivo es alcanzar al menos cinco puntos para alcanzar el 100 por ciento a finales de enero de 2026”, dijo.

La construcción de las instalaciones físicas del Kopdes Rojo y Blanco estuvo a cargo directamente de PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Siempre que el terreno preparado por el pueblo cumpla con los requisitos para la construcción inmediata.

La construcción del edificio KDKMP incluye una serie de instalaciones principales, incluidos puntos de venta o tiendas, almacenes de mercancías, así como áreas para servicios comunitarios, incluidos servicios para necesidades médicas.

Además, se establecerán puntos de venta minorista como tiendas, almacenes y salas de servicio como un esfuerzo para apoyar las actividades económicas y los servicios a nivel de aldea.

Todo el financiamiento para la construcción del edificio de la cooperativa provino del gobierno central, mientras que su implementación contó con el apoyo del TNI.

